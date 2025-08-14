晴時多雲

財經 > 投資理財

基金轉申購T+1 富蘭克林華美投信搶頭香

2025/08/14 18:51

富蘭克林華美投信今宣布試辦「基金轉申購T+1日」服務。（記者吳欣恬攝）富蘭克林華美投信今宣布試辦「基金轉申購T+1日」服務。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富蘭克林華美投信今宣布試辦「基金轉申購T+1日」服務，成為境內少數縮短基金轉換流程的投信公司。不但能提升資金調度效率，並改善因等待時間過長可能錯失投資機會的問題。

T+1指的是境內基金交易流程中，投資人提出A基金轉申購申請後，轉入的B基金能以申請日次一營業日（T+1日）的淨值完成申購；與傳統需等待資金入帳後，再進行申購的流程相比，T+1大幅縮短了資金運作的時間，不需要「先贖回→拿到錢→再買進」，可讓投資人更快速地完成資產配置，減少因市場波動帶來的風險。

富蘭克林華美投信董事長黃書明表示，投資人如果原本持有境內的債券基金，看好股市表現，想要轉換成股票基金時，過去需等待5至7個營業日的基金轉換流程，但市場瞬息萬變，如此長的時間，成為當前市場環境中的巨大機會成本與風險。

T+1轉申購服務將「被動等待」轉化為「主動佈局」，大幅提升資金調度效率，改變投資人與市場互動方式，實現資產管理的結構性提升，提供投資人更好的體驗。

黃書明指出，對投信公司來說，也能穩定資產規模，加強境內基金與境外基金的競爭力。

他說，此一計畫不只是富蘭克林華美投信的事，也希望能試辦完美，交出成績單，讓主管機關覺得可行，帶動投信業者若有興趣，可以共同參與。

富蘭克林華美投信總經理王亞立也提到，傳統交易流程中的時間差，造成「效率摩擦」，侵蝕回報並放大風險。透過流程再造與技術整合，T+1服務消除了這一瓶頸，不僅提升台灣基金產業競爭力，更確保投資決策能即時執行，展現對投資人公平性的承諾。

投信投顧公會理事長尤昭文，今天也到場見證，他致詞時恭喜富蘭克林華美投信率先試辦，期待不只是個案，而且可變成通案，相信對產業發展會有很大幫助，公會也很願意來做開放。

首波試辦「基金轉申購T+1日淨值計算」服務的7檔基金橫跨各大投資領域，包括富蘭克林華美特別股收益基金 、富蘭克林華美多重資產收益基金、富蘭克林華美策略高股息基金、富蘭克林華美全球醫療保健基金、富蘭克林華美AI新科技基金、富蘭克林華美全球基礎建設收益基金、富蘭克林華美優選非投資等級債券基金 ，為不同投資策略的投資人都有機會參與本次服務。

試辦期間自即日起至2026年2月9日，富蘭克林華美投信將以高度的專業性與嚴謹的風險控管措施，確保業務執行的順暢與安全。

