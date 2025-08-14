晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

碩禾布局AI散熱零件 取得Parker指定客戶經銷權

2025/08/14 18:46

布局AI伺服器散熱零組件，碩禾取得Parker AI伺服器液冷管接件指定客戶經銷權。（擷取自官網）布局AI伺服器散熱零組件，碩禾取得Parker AI伺服器液冷管接件指定客戶經銷權。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕太陽能導電漿碩禾（3691）今日宣布正式取得美國上市公司Parker Hannifin Corporation旗下AI伺服器液冷管接件指定客戶的經銷權，碩禾指出，透過與Parker的合作，可取得完整產品線支援，進一步強化對AI客戶的交付能力與服務反應速度。

Parker創立於1917年，總部位於美國俄亥俄州，是美國財富250強企業。產品涵蓋航太、工業自動化、能源、半導體及AI資料中心等高階應用領域，針對AI伺服器與雲端運算基礎設施，Parker提供液冷快速接頭與高精密流體控制元件，具備優異的可靠性、抗漏性能與熱管理效能，廣泛獲得全球資料中心及AI設備供應鏈採用。

碩禾表示，為因應市場對垂直整合的需求，碩禾透過子公司華旭（6682）轉投資設立碩通散熱，打造AI伺服器散熱零組件的加工與測試服務平台，碩通建置完整且先進的組裝與測試產線，專注於高精度加工與品質驗證，產品主要供應予一線AI伺服器品牌客戶，隨著終端需求成長，碩通銷售與營收亦穩健上升，成為碩禾AI通路布局中關鍵的後段整合與技術支援平台。

碩禾表示，隨著AI應用持續深化，高效能伺服器對先進硬體解決方案的需求日益殷切，未來將持續深化與客戶的合作關係，結合碩通於製造與測試端的技術優勢，推動從上游Parker零組件銷售至下游加工測試的一條龍垂直整合體系，進一步強化銷售效率與服務品質，提供客戶完整且具競爭力的整合解決方案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財