落跑了！全球最大對沖基金賣光在美上市中概股、套現423億

全球最大對沖基金出清在美上市中概股。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕《南華早報》14日披露，全球最大對沖基金-橋水基金（Bridgewater Associates），第二季賣光在美上市中概股的持股，總價值達14.1億美元（約台幣423億）。外界認為，橋水基金果斷出清中概股，表明世界第二大經濟體的前景令投資人擔憂。

報導指出，根據橋水基金13日向美國證券交易委員會提交的13F持股報告，該基金已賣光16檔中企的持股，總價值14.1億美元。這其中包括電商巨頭阿里巴巴、京東和拼多多、百度、電動車製造商蔚來汽車、旅遊服務提供商攜程集團以及餐飲連鎖企業百勝中國。

此次拋售還包括好未來教育集團、華住酒店集團、貝殼控股和汽車之家，這也是橋水基金多年來首次完全退出其對在美上市中企的持股。

報導說，此前，橋水基金近幾個季度大幅削減對美股的持股，轉進中概股，引發媒體關注。今年第一季，橋水基金大幅增持阿里巴巴，持股比例從2024年底的2160萬美元（約台幣6.5億），增至7.484億美元（約台幣224.5億），增幅超過3360%。

除了賣光在美上市的中概股外，文件還顯示，橋水基金還通過退出iShares MSCI China ETF及iShares China Large-Cap ETF等ETF，結束對中國股票的間接投資，這表明橋水基金正更廣泛從中國撤資的戰略性布局。

