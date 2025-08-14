佳世達Q3展望持平 Q4看232條款結果

佳世達Q3展望持平略增 Q4變數大 美國232條款成關鍵（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕佳世達（2352）今日召開法人說明會，對於下半年展望，董事長陳其宏表示，第三季營運可望優於或持平第二季，但第四季混屯不明，美國「232條款」為最大關鍵，不僅影響台灣半導體與資通訊產業出口，也可能衝擊美國市場甚至全球經濟，預估8月中後情況將更為明朗。

陳其宏說，雖然第二季因關稅未定案前有提前拉貨潮，可能影響第三季營收表現，不過以製造業來看，第三季還是旺季，目前看第三季應該與第二季持平或多一點點，第四季則較為混屯不明。

他指出，主要是美國232條款涵蓋半導體與資通訊產業，這是台灣出口主力，過去關稅豁免，現在若被課稅，不但台灣影響大，也會對美國物價帶來壓力，由於美國就業市場已顯疲態，若物價進一步上升，恐抑制消費，相關連鎖效應可能在第四季浮現。

佳世達第二季營收、獲利雖然受到新台幣升值影響，不過毛利率已連續9季持穩在16%以上，且第二季各事業營運較首季升溫，醫療事業與智能方案更創單季新高，其中醫療事業連續三季突破70億元，智能方案第二季首次達到95億。展望第三季，關稅與匯率議題雖為景氣增添變數，醫療和智能方案事業仍可望穩定增長。

陳其宏表示，佳世達持續朝「2027年高附加價值事業獲利過半」目標邁進，其中的醫療與智能方案皆穩定成長，上半年醫療事業營收占比達14%，智能方案更已達17%，預期也將是今年主要的成長引擎。

佳世達總經理黃漢州說，在關稅與匯率的不確定因素中，將加強控制營運成本、打造韌性供應鏈，同時佈局中長期成長動能。看好第三季資訊事業、網通事業營運可較去年同期成長，醫療事業繼續擴張生醫範疇與醫藥通路，智能方案也聚焦算力、軟體與服務、智動化三大核心事業發展。

