晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

佳世達Q3展望持平 Q4看232條款結果

2025/08/14 18:24

佳世達Q3展望持平略增　Q4變數大 美國232條款成關鍵（記者陳梅英攝）佳世達Q3展望持平略增　Q4變數大 美國232條款成關鍵（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕佳世達（2352）今日召開法人說明會，對於下半年展望，董事長陳其宏表示，第三季營運可望優於或持平第二季，但第四季混屯不明，美國「232條款」為最大關鍵，不僅影響台灣半導體與資通訊產業出口，也可能衝擊美國市場甚至全球經濟，預估8月中後情況將更為明朗。

陳其宏說，雖然第二季因關稅未定案前有提前拉貨潮，可能影響第三季營收表現，不過以製造業來看，第三季還是旺季，目前看第三季應該與第二季持平或多一點點，第四季則較為混屯不明。

他指出，主要是美國232條款涵蓋半導體與資通訊產業，這是台灣出口主力，過去關稅豁免，現在若被課稅，不但台灣影響大，也會對美國物價帶來壓力，由於美國就業市場已顯疲態，若物價進一步上升，恐抑制消費，相關連鎖效應可能在第四季浮現。

佳世達第二季營收、獲利雖然受到新台幣升值影響，不過毛利率已連續9季持穩在16%以上，且第二季各事業營運較首季升溫，醫療事業與智能方案更創單季新高，其中醫療事業連續三季突破70億元，智能方案第二季首次達到95億。展望第三季，關稅與匯率議題雖為景氣增添變數，醫療和智能方案事業仍可望穩定增長。

陳其宏表示，佳世達持續朝「2027年高附加價值事業獲利過半」目標邁進，其中的醫療與智能方案皆穩定成長，上半年醫療事業營收占比達14%，智能方案更已達17%，預期也將是今年主要的成長引擎。

佳世達總經理黃漢州說，在關稅與匯率的不確定因素中，將加強控制營運成本、打造韌性供應鏈，同時佈局中長期成長動能。看好第三季資訊事業、網通事業營運可較去年同期成長，醫療事業繼續擴張生醫範疇與醫藥通路，智能方案也聚焦算力、軟體與服務、智動化三大核心事業發展。

 

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財