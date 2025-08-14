晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

技嘉上半年EPS 9.2元同期次高 全年維持雙位數成長

2025/08/14 18:15

技嘉上半年每股盈餘9.2元，寫歷史同期次高。（記者方韋傑攝）技嘉上半年每股盈餘9.2元，寫歷史同期次高。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕顯卡大廠技嘉（2376）第二季營收1022 億元，每股盈餘（EPS） 4.55元，上半年營收1680億元，每股盈餘9.2元，寫歷史同期次高，僅次於疫情期間（2021上半年每股盈餘9.51元）表現。雖 然第二季毛利率受新台幣升值短暫影響，公司仍維持全年雙位數成長目標，並看好主機板、顯示卡與AI伺服器需求延續至下半年。

技嘉第二季毛利率9.42%，季減3.48個百分點、年減1.38個百分點；營益率5.17%，季減1.28個百分點、年減0.04個百分點，稅後淨利33.67億元，季增8.05%、年增13.67%，每股盈餘4.55元，季減2.15%、年減2.36%。

管理層指出，新台幣升值帶來的匯率衝擊已於8月緩解，下半年將積極調整美元應收應付部位，降低匯兌風險。受惠於目前事業已達規模經濟，帶動費用率下降，上半年費用率5.10%，低於去年同期 5.64%。

管理層提到，集團2025全年營收年增雙位數百分比的成長目標維持不變，旗下高階主機板與顯示卡產品線完整，目前銷售、供應一切暢旺；AI 伺服器需求持續強勁，事業部門正在積極拓展Neo Cloud市場，攜手輝達（Nvidia）、超微（AMD）、英特爾（Intel）等大廠，推出各類型AI加速器產品。

此外，技嘉海外產能（東南亞、美國、巴西、歐洲）同步繼續分階段擴張，強化供應鏈彈性，今年整體資本支出預估由2至3億元上修至7至8億元，用於研發與產能設施擴充。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財