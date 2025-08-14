技嘉上半年EPS 9.2元同期次高 全年維持雙位數成長

技嘉上半年每股盈餘9.2元，寫歷史同期次高。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕顯卡大廠技嘉（2376）第二季營收1022 億元，每股盈餘（EPS） 4.55元，上半年營收1680億元，每股盈餘9.2元，寫歷史同期次高，僅次於疫情期間（2021上半年每股盈餘9.51元）表現。雖 然第二季毛利率受新台幣升值短暫影響，公司仍維持全年雙位數成長目標，並看好主機板、顯示卡與AI伺服器需求延續至下半年。

技嘉第二季毛利率9.42%，季減3.48個百分點、年減1.38個百分點；營益率5.17%，季減1.28個百分點、年減0.04個百分點，稅後淨利33.67億元，季增8.05%、年增13.67%，每股盈餘4.55元，季減2.15%、年減2.36%。

請繼續往下閱讀...

管理層指出，新台幣升值帶來的匯率衝擊已於8月緩解，下半年將積極調整美元應收應付部位，降低匯兌風險。受惠於目前事業已達規模經濟，帶動費用率下降，上半年費用率5.10%，低於去年同期 5.64%。

管理層提到，集團2025全年營收年增雙位數百分比的成長目標維持不變，旗下高階主機板與顯示卡產品線完整，目前銷售、供應一切暢旺；AI 伺服器需求持續強勁，事業部門正在積極拓展Neo Cloud市場，攜手輝達（Nvidia）、超微（AMD）、英特爾（Intel）等大廠，推出各類型AI加速器產品。

此外，技嘉海外產能（東南亞、美國、巴西、歐洲）同步繼續分階段擴張，強化供應鏈彈性，今年整體資本支出預估由2至3億元上修至7至8億元，用於研發與產能設施擴充。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法