美元定存利率最高7.7％ 國銀協助靈活配置外幣

永豐銀行指出，推出換匯優利定存專案、美元7天期定存年利率最高7.7%（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕為了協助民眾進行外幣配置，讓外幣運用更彈性，永豐銀行即日起推出多幣別優利定存，天期自7天期至6個月期，最低百元即可起存，小資金也能同享高利率。永豐銀行表示，今（2025）年第二季旗下換匯優利定存專案，包括美元、人民幣、日圓、歐元及澳幣等五種原幣存入金額較去（2024）年同期成長2成、客戶數亦成長80%，顯示愈來愈多民眾選擇定存作為外幣理財工具。

針對本國銀行的多幣別優惠定存，永豐銀行指出，推出換匯優利定存專案、美元7天期定存年利率最高7.7%，即日起推出「永豐助你 一幣之利」換匯優利定存專案，透過網路銀行、行動銀行、DAWHO APP或臨櫃使用「換匯優利定存」服務，以新臺幣及13種外幣均可結匯美元、人民幣、日圓、歐元及澳幣並可同時開單定存。

永豐銀行亦推出「美人雙幣 豐存優利」優惠，9月底前透過DAWHO APP或臨櫃存入美元10,000元以上新資金，申辦3個月期定存享年利率4.5%；使用網路銀行、行動銀行、臨櫃及語音等多元管道，享美元6個月期定存年利率最高3.9%。

永豐銀行強調，旗下同步提供靈活理財配置工具，推出「禾豐季」限時臺幣優利定存，10月底前民眾臨櫃存入100萬元以上新資金，即可享3個月期定存1.9%年利率，單一客戶最高承作上限2,000萬元，額滿截止。

