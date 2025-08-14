晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 投資理財

美元定存利率最高7.7％ 國銀協助靈活配置外幣

2025/08/14 18:26

永豐銀行指出，推出換匯優利定存專案、美元7天期定存年利率最高7.7%（記者王孟倫攝）永豐銀行指出，推出換匯優利定存專案、美元7天期定存年利率最高7.7%（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕為了協助民眾進行外幣配置，讓外幣運用更彈性，永豐銀行即日起推出多幣別優利定存，天期自7天期至6個月期，最低百元即可起存，小資金也能同享高利率。永豐銀行表示，今（2025）年第二季旗下換匯優利定存專案，包括美元、人民幣、日圓、歐元及澳幣等五種原幣存入金額較去（2024）年同期成長2成、客戶數亦成長80%，顯示愈來愈多民眾選擇定存作為外幣理財工具。

針對本國銀行的多幣別優惠定存，永豐銀行指出，推出換匯優利定存專案、美元7天期定存年利率最高7.7%，即日起推出「永豐助你　一幣之利」換匯優利定存專案，透過網路銀行、行動銀行、DAWHO APP或臨櫃使用「換匯優利定存」服務，以新臺幣及13種外幣均可結匯美元、人民幣、日圓、歐元及澳幣並可同時開單定存。

永豐銀行亦推出「美人雙幣　豐存優利」優惠，9月底前透過DAWHO APP或臨櫃存入美元10,000元以上新資金，申辦3個月期定存享年利率4.5%；使用網路銀行、行動銀行、臨櫃及語音等多元管道，享美元6個月期定存年利率最高3.9%。

永豐銀行強調，旗下同步提供靈活理財配置工具，推出「禾豐季」限時臺幣優利定存，10月底前民眾臨櫃存入100萬元以上新資金，即可享3個月期定存1.9%年利率，單一客戶最高承作上限2,000萬元，額滿截止。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財