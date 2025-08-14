晴時多雲

精密機械理事長張市育：有金屬加工業者遇瓶頸 收攤不做了

2025/08/14 17:57

行政院長卓榮泰下午到台中市精密園區與業者座談。（記者廖耀東攝）行政院長卓榮泰下午到台中市精密園區與業者座談。（記者廖耀東攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕行政院長卓榮泰下午到台中市精密園區與業者座談，中華民國精密機械發展協會理事長張市育與會後表示，新一波供應鏈重組「未來兩季後才會明顯」，中台灣多數機械、工具機及精密機台業者仍期待轉型升級，由財政部提供補貼進行員工教育訓練，避免裁員、放無薪假，不過，「有幾家二、三代金屬加工業者」，遇到經營瓶頸乾脆收攤不做了。

卓榮泰、經濟部長郭智輝及財政部次長謝鈴媛今天（14日）下午到南屯區，與機械及工具機業者座談，中華民國精密機械發展協會多名理監事與會，理事長張市育表示，卓榮泰透露美國對台課徵對等關稅，相關台灣關稅並不是最後階段，還有機會談好一點的稅率，在場業者多認為可趁機進行產業升級，由財政部適時放寬升級補貼，可讓產業加速轉型，讓員工進行教育訓練，減少無薪假或資遣狀況。

張市育為高明精機總經理，他強調，美國發動貿易戰是全球性的，勢必造成訂單停滯，新一波供應鏈重組未來兩季後才會明顯，業者「要能撐過兩季」，而中台灣確實有金屬加工供應鏈「收攤不做了」，二、三代不接班，老董沒單，資金斷鏈乾脆收工。

