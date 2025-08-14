資安院示警︰雲端平台恐成駭客中繼站

資安院發現，駭客開始濫用常見的雲端服務作為「中繼站」，藉此躲避資安系統偵測。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕國家資通安全研究院（資安院）近期發現，駭客攻擊手法持續進化，開始濫用常見雲端服務作為「中繼站」，藉此躲避資安系統偵測，並延長在受駭電腦中的潛伏時間。資安院提醒企業與各機關提高警覺，防範看似正常的雲端連線暗藏惡意行為。

本次觀察到的攻擊案例中，駭客會寄出看似與工作相關的郵件，例如「合約文件」或「會議資料」等業務主題，並附上雲端下載連結，誘使收件人下載一個經通行碼保護的壓縮檔。壓縮檔內為偽裝成文件檔的捷徑檔（.lnk），一旦點擊，便會執行內含的指令，悄悄下載更多惡意程式、建立長期控制機制，並連線至雲端試算表，將受駭電腦資訊回傳給駭客與接收駭客指令。

這些資訊可能被用來鎖定進一步攻擊目標，或讓駭客完全控制受駭電腦，用於竊取個人資料、發送社交工程郵件，甚至成為入侵其他電腦的跳板，受駭者往往毫無察覺。

資安院指出，資安系統或設備往往不會特別攔截這類連線，駭客正是利用這一點，把「合法服務」變成攻擊流程的一部分，藉此降低被即時發現的風險。結果就是，惡意流量被「包裝」在合法服務的連線裡，導致難以被資安設備辨識為威脅。

資安院提醒，民眾和各單位應保持對可疑郵件與附件的高度警覺，特別是那些涉及核心業務或需要通行碼才能開啟的檔案，更應避免點擊副檔名為.lnk捷徑檔與.exe、.bat等執行檔。平時應透過宣導與教育提升資安意識，清查並停用不再使用的帳號，同時落實密碼強度規範。對於雲端服務的使用，也應將Google試算表、日曆等工具納入資安監控範圍，設定合理的使用權限，並結合端點偵測防護等設備，及早發現異常行為，防堵潛在攻擊。

