東元攜手鴻海開拓資料中心 合作效益估明年見效

2025/08/14 17:31

東元今日舉辦法說會。圖為總經理高飛鳶。（記者歐宇祥攝）東元今日舉辦法說會。圖為總經理高飛鳶。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）總經理高飛鳶今日表示，與代工大廠鴻海（2317）的合作預計明年貢獻營運；雙方重點合作領域包含建廠、資料中心商機與節能產品，目前正在爭取鴻海在台資料中心訂單，並設立中東子公司，也將在擴充人力後、加速與鴻海拓展美國商機。

東元第二季營收156.04億元，季增14.6%、年增7.4%，主因是智慧能源工程增加所挹注，毛利率23.5%，季減0.7個百分點、年減1.7個百分點，稅後淨利14.49億元，季減26.3%、年減12%，每股稅後盈餘（EPS）0.69元，毛利率與獲利表現都受匯損壓抑。

而東元上半年毛利率則為23.8%、年減1.8個百分點，稅後淨利為25.96億元、年減7.5%，每股稅後盈餘為1.23元。展望第三季表現，東元指出，單季毛利率估仍會小幅度年減，不過機電、智慧能源、智慧生活3大產品線營收都有望呈現年增。

東元在7月下旬宣布與鴻海換股合作，耕耘全球AI資料中心建置商機。看好全球資料中心市場規模到2034年將達約1兆美元，高飛鳶指出，東元已在東南亞取得11.7億訂單，也正在爭取鴻海在台灣的資料中心與建廠需求，看好台灣、東南亞與美國業務成長。

東元近年也持續耕耘東南亞市場。包含將在馬來西亞啟動Busway（匯流排槽）產線，以因應訂單需求，印度電動車生產線也已經完成首批交貨，且看好東南亞成為國際大廠建置資料中心的重點區域，未來訂單規模有望進一步擴大。

