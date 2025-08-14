破解勞退迷思：不用等到65歲 在職工作也能領

只要年滿60歲，不論你已經退休、領取勞保，或仍在職工作，都可以申請勞退退休金。（示意圖，資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕很多人以為必須等到65歲退休後才能領取勞工退休金，其實並非如此！只要年滿60歲，不論你已經退休、領取勞保，或仍在職工作，都可以申請勞退退休金。

「勞工退休金」與「勞保老年年金」完全是兩筆不同的錢，且沒有任何關聯，若將它們混為一談，可能會影響你的權益。

請繼續往下閱讀...

依據勞動部規定，雇主必須每月提撥不低於薪資6%的金額，存入勞保局的「勞工退休金個人專戶」。這筆錢屬於勞工個人，不會因公司倒閉或轉職而受影響。

勞工年滿60歲後，便可自行向勞保局申請領取退休金，無需經過公司或雇主同意。即使還在工作，雇主也會持續提撥，你還能在之後每年申請一次「續提退休金」。

此外，若符合以下任一條件，則不需等到60歲就可提前請領退休金。

1.已領取勞保失能年金，或符合失能等級第1級、第2級、第4級一次性給付者。

2.領取國民年金法所規定的「身心障礙年金給付」或「身心障礙基本保證年金」者。

在這些情況下，若因健康因素導致身心障礙，勞工可提前動用退休金，作為生活支撐。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法