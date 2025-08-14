晴時多雲

苗栗縣啟動美課關稅行動方案 7大重點助產業因應衝擊

2025/08/14 17:39

苗栗縣政府啟動對等關稅跨局處會議，協助產業因應。（圖由苗栗縣政府提供）苗栗縣政府啟動對等關稅跨局處會議，協助產業因應。（圖由苗栗縣政府提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕美國對台灣加徵關稅，對苗栗縣的出口導向型產業，如銅箔、化工及部分汽車零組件業，影響不可小覷。苗栗縣政府今（14）日下午召開「美課關稅-苗栗行動方案」跨局處啟動會議，確立「成立產業關稅衝擊應變小組，由工商發展處統籌，盤點受影響產業與蒐集關鍵數據，並研擬相關對策」等七大工作重點，協助在地產業因應。

這項會議由苗縣府秘書長陳斌山主持，邀集工商發展處、勞青處、稅務局、農業處、衛生局、環保局、行政處及工商投資策進會等局處與會，針對美國對台灣實施20%對等關稅所帶來的衝擊，研商苗縣府整體因應對策，並建立跨局處協作與資源整合機制。

會中確立七大工作重點，分別為：

1、成立產業關稅衝擊應變小組，由工商發展處統籌，盤點受影響產業與蒐集關鍵數據，並研擬相關對策。

2、苗縣府網站設置「美課關稅-苗栗行動」專區，提供政策諮詢、補助申請輔導與跨局處轉介服務。

3、勞工安定與就業轉型，配合勞動部發布「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，啟動就業安定專線、職訓與再就業計畫。

4、財政與稅務支援，研擬地方稅減免、緩繳與並配合財政部政策協助企業辦理融資、申請利息減碼等。

5、農業市場拓展與加值轉型，推動行銷活動、冷鏈強化及農產認證。

6、穩健推動碳費與協助產業低碳轉型，配合環境部政策擴大高碳洩漏風險事業適用對象，納入個案衝擊考量並補助獎勵低碳投資。

7、食安風險防範機制，未來如有美牛高風險部位輸入，將啟動抽驗並強化監測。

