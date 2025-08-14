機械業訂單減少逾3成 業者盼降關稅穩匯率

台南國際扣件工業展於大台南會展中心展出至17日止。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕美國對等關稅對傳統產業造成衝擊，機械業訂單減少3成以上，台南市首度在大台南會展中心舉辦「台南國際扣件工業展」，4大專區、250格攤位，促進產業交流，也希望媒合國際買家。業界期盼政府可以想辦法降低關稅，並穩定匯率，展延融資償債1至2年，幫助中小企業度過難關。

台灣機械工業同業公會副理事長魏坤池表示，美國對等關稅已造成機械類產業訂單減少，尤其是扣件及工具機影響大，對50人以下的中小企業更是辛苦，公會已向政府提出爭取美台FTA（自由貿易協定）、增加融資獎勵及擴大內需等，其中擴大內需已在執行中，希望償債也可以展延，降低關稅的衝擊。

台灣手工具工業同業公會理事長賴亮孜指出，手工具產業一大部分產品是「鎖緊」工具，與扣件產業有緊密的關係，「是很厲害的基礎產業」，就算是台積電的精密設備，沒有工具鎖緊也沒有辦法產出。面對關稅與匯率的雙重壓力，既然外在環境無法改變，只有提升自己的實力才能生存。

賴亮孜說，手工具產業高達95％出口，9成是中小微型企業，廠商都有經歷過金融海嘯與疫情的經驗，有應變措施，期盼關稅能再下降，也希望政府穩定匯率，不要有大波動。

台南市政府副秘書長殷世熙指出，扣件產業廣泛運用於汽車、航太、機械、電子等，台南扣件廠有300多家，佔全台1/10、產值達1/5，透過展覽呈現南部扣件產業的堅強實力，同時規劃線上媒合會，媒合國際買家。

