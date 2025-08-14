晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 房產資訊

台鐵員林火車站周邊都更案 建商、壽險表達興趣

2025/08/14 16:54

台鐵公司公開評選「員林火車站周邊土地都市更新事業」都市更新實施者案。（台鐵公司提供）台鐵公司公開評選「員林火車站周邊土地都市更新事業」都市更新實施者案。（台鐵公司提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司公開評選「員林火車站周邊土地都市更新事業」都市更新實施者案，今年7月21日舉辦員林場、及7月28日舉辦台北場招商說明會，吸引到影城業者、建設公司、營造業者及人壽業者參與。

台鐵公司今天（14日）說明，招商說明會由台鐵公司資產開發處劉處長主持，招商基地位於員林市中心精華地段，鄰近台鐵員林車站及光明街商圈，區位條件優越，具備良好商業開發潛力。

台鐵「員林火車站周邊土地都市更新事業」招商範圍包含後站西側台鐵公司商業區土地及車站專用區土地，土地權屬單純，商業區範圍為北至靜修路、東至與車站專用區分界線，南到員林段593-13地號南側、西以私有地為界，面積約1.91公頃。

而車站專用區橋下空間，位於彰化縣員林市員林段593地號土地，面積約0.79公頃，總計約為2.7公頃。該基地屬地方發展中心，周遭交通便利、生活機能完善，可規劃複合式購物商場／百貨、文創商場、影城、辦公大樓及商旅；高架鐵路橋下空間，可作商場、停車場及休閒運動等，總開發樓地板面積約1萬2千坪，將採都市更新設定地上權30年進行開發。

台鐵公司表示，這起開發案位處地方發展核心區位，103年員林車站鐵路高架化後，車站土地重整完成，藉由本次都市更新可提升整體生活機能，由於員林市為生活中心且平均消費力高，適合複合型商場或賣場進駐。

台鐵公司表示，開發案公開評選文件採免費線上下載，如欲查看者，請於公告期間內到台鐵公司網站（https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip）的招商資訊–招商出租–招商公告頁面。

公告公開評選文件加密電子檔及領標表單，由申請人自行下載，請申請人填妥領標表單後，電郵到台鐵公司受理窗口，由台鐵公司登錄後，電郵提供申請人公開評選文件密碼。如有疑問請洽臺鐵公司資產開發處李小姐02-23815226分機3696，或新見國際規劃設計顧問公司顏小姐06-2381770。#

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財