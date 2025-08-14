台鐵員林火車站周邊都更案 建商、壽險表達興趣

台鐵公司公開評選「員林火車站周邊土地都市更新事業」都市更新實施者案。（台鐵公司提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司公開評選「員林火車站周邊土地都市更新事業」都市更新實施者案，今年7月21日舉辦員林場、及7月28日舉辦台北場招商說明會，吸引到影城業者、建設公司、營造業者及人壽業者參與。

台鐵公司今天（14日）說明，招商說明會由台鐵公司資產開發處劉處長主持，招商基地位於員林市中心精華地段，鄰近台鐵員林車站及光明街商圈，區位條件優越，具備良好商業開發潛力。

台鐵「員林火車站周邊土地都市更新事業」招商範圍包含後站西側台鐵公司商業區土地及車站專用區土地，土地權屬單純，商業區範圍為北至靜修路、東至與車站專用區分界線，南到員林段593-13地號南側、西以私有地為界，面積約1.91公頃。

而車站專用區橋下空間，位於彰化縣員林市員林段593地號土地，面積約0.79公頃，總計約為2.7公頃。該基地屬地方發展中心，周遭交通便利、生活機能完善，可規劃複合式購物商場／百貨、文創商場、影城、辦公大樓及商旅；高架鐵路橋下空間，可作商場、停車場及休閒運動等，總開發樓地板面積約1萬2千坪，將採都市更新設定地上權30年進行開發。

台鐵公司表示，這起開發案位處地方發展核心區位，103年員林車站鐵路高架化後，車站土地重整完成，藉由本次都市更新可提升整體生活機能，由於員林市為生活中心且平均消費力高，適合複合型商場或賣場進駐。

台鐵公司表示，開發案公開評選文件採免費線上下載，如欲查看者，請於公告期間內到台鐵公司網站（https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip）的招商資訊–招商出租–招商公告頁面。

公告公開評選文件加密電子檔及領標表單，由申請人自行下載，請申請人填妥領標表單後，電郵到台鐵公司受理窗口，由台鐵公司登錄後，電郵提供申請人公開評選文件密碼。如有疑問請洽臺鐵公司資產開發處李小姐02-23815226分機3696，或新見國際規劃設計顧問公司顏小姐06-2381770。#

