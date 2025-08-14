晴時多雲

京城銀4度捐助台南家扶 贈送弱勢家庭微型保險

2025/08/14 16:44

京城銀4度捐助台南家扶，贈送弱勢家庭微型保險（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕京城銀行（2809）持續推動普惠金融與落實公平待客，連續第4年捐助台南家扶中心，贈送微型團體傷害保險給經濟弱勢家庭，每位被保險人最高可獲50萬元保額，協助弱勢家庭遭遇變故或重大意外時減輕經濟衝擊，累計逾百戶家庭受惠。

京城銀指出，今年微型保險受贈儀式仍由京城銀行總經理姜宏亮代表捐贈，當天京城銀行並舉辦金融友善教育活動，內容涵蓋微型保險功能、信託、授信與AI防詐等主題，並委託「喜憨兒社會福利基金會」提供餐點辦理，讓社工人員在參與活動時，學習最新詐騙手法與防範技巧，同時也支持社福團體的永續發展。

面對台灣即將邁入超高齡化社會，京城銀指出，為落實公平待客與推廣普惠金融，近年來在各營業據點提供無障礙友善金融服務與設施，並在官網設立「金融友善」專區，新增「青年」及「樂齡」族群服務頁面，讓不同需求的客群快速找到合適的金融產品、金融知識與反詐騙資訊。未來將善用科技降低數位落差，確保所有客戶均能獲得公平且友善的金融服務，成為弱勢族群的堅實後盾。

