鴻海輪值CEO楊秋瑾：AI與ICT添旺季柴火 Q3顯著成長

鴻海輪值 CEO 楊秋瑾今日首度主持視訊法說會，看好在AI伺服器與ICT旺季帶動下，第三季營運將較第二季及去年同期顯著成長。（鴻海提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）輪值CEO楊秋瑾今日首度主持視訊法說會，看好在AI伺服器與ICT旺季帶動下，第三季營運將較第二季及去年同期顯著成長，但需密切關注關稅與匯率變化對營收的影響。財務長黃德才補充，新台幣匯率每升值1元，將使營收減少約3%、毛利率下降約0.1個百分點，第三季台幣匯率若落在29元，對毛利與營業利益率將有負面影響，但全年獲利率仍維持與去年相當目標。

楊秋瑾指出，AI 伺服器是今年主要成長動能，此產品第二季營收年增逾60%，第三季可望年增170%，其中機櫃出貨季增將達三倍，全年相關營收將突破兆元規模。觀察大型雲端服務商持續擴大資本支出，各國主權AI專案也陸續啟動，公司正積極擴建產能，並透過與東元電機策略結盟，延伸至模組化資料中心建置，提供客戶完整解決方案，預期AI伺服器市佔率將持續提升。

在EV業務，鴻海已與三菱簽署合作，2026年進軍澳洲與紐西蘭市場；Model B跨界休旅車今年第四季完成上市準備，Model C進入北美認證流程。電池業務方面，高雄廠已量產，單月電芯產能第三季末達2.5萬顆，高雄橋頭電驅廠年底前完成量產準備。

半導體領域，SIC晶圓第二季已出貨至歐洲車用客戶，並與合作夥伴開發下一代SIC模組；車用處理器第四季啟動量產，電源IC已導入AI伺服器散熱系統。公司亦與國際夥伴簽署MOU，成立合資公司，布局太空產業及先進封裝。

楊秋瑾強調，面對全球關稅政策多變，公司多年前已完成主要區域製造中心與供應鏈布局，目前在20多國、150個據點設有團隊，並具備全球即時關務與彈性物流能力，能快速調整供應鏈配置，將挑戰轉化為長期優勢。

楊秋瑾認為，鴻海2025全年營運「維持顯著成長」，未來將持續深耕AI基礎設施，結合雲端、邊緣運算及多元AI終端產品優勢，並推進智慧製造、智慧城市等三大平台，擴大在全球高科技市場的競爭力。楊秋瑾表示：「AI是結構性、長期性的產業趨勢，鴻海將全力把握這波浪潮，協助客戶掌握高速成長的機會。」

