與高盛不同調 美財長貝森特：就業數據疲軟 Fed應降息6至7碼

2025/08/14 16:33

美國財長貝森特認為，由於就業市場疲弱，Fed這波應該降息6碼至7碼。（彭博）美國財長貝森特認為，由於就業市場疲弱，Fed這波應該降息6碼至7碼。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕《路透》報導，高盛13日發布研究報告預測，美國聯準會（Fed）今年將降息3次，每次1碼（0.25個百分點），並在2026年再降息2次，這將使基準利率降至3%至3.25%之間，低於當前的4.25%至4.5%水準。不過，美國財長貝森特認為，由於就業數據疲軟，這波降息周期應該調降6碼至7碼（1.5至1.75個百分點）。

高盛是在美國勞工統計局（BLS）12日公布美國7月消費者物價指數（CPI）後發布上述研究報告。BLS的數據顯示，美國7月CPI溫和上漲，僅較6月上漲0.2%，低於6月的0.3%，符合經濟學家預期。

美國7月通膨放緩，主要因為汽油價格月跌2.2%，而食品價格繼前2個月各上漲0.3%後，本月保持不變。

根據倫敦證券交易所（LSEG），截至13日晚間，美國利率期貨市場顯示，9月降息1碼的機率為93%，降息2碼的機率為7%。交易員同時暗示，今年總降息幅度約為0.65個百分點，高於上週的0.6個百分點。

美國財長貝森特12日接受《福斯新聞》訪問和13日接受《彭博電視》訪問時，都呼籲Fed降息2碼。

貝森特在《彭博電視》上表示，鑑於近期就業數據疲軟，大幅降息2碼是可能的，理由是BLS近期的數據顯示，5月、6月和7月的非農新增就業人口比初步公布的數據更為疲軟。

貝森特說：「目前利率過於緊縮，我們可能得下調6碼至7碼（1.5至1.75個百分點）。」

