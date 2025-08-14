全球央行最大金磚藏身金瓜石！220公斤價值7.1億

在全球央行中，最大金磚擁有者是台灣央行，目前在金瓜石黃金博物館展示，重達220公斤。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕根據金氏世界紀錄（Guinness World Records），目前全球最大的金磚是阿拉伯聯合大公國造幣廠（Emirates Minting Factory）所擁有的300.12公斤金磚；而在全球央行中，最大金磚擁有者竟然是台灣央行，目前在金瓜石黃金博物館展示，重達220公斤，就是央行於2004年將之外借台北縣政府（現為新北市政府）。

央行今日於臉書專頁上揭露，台灣央行擁有全世界央行最大金磚。這塊220公斤的超大金磚，當時是委請中央造幣廠鎔鑄而成，曾一度獲金氏世界紀錄認證為全球最大金磚。

據媒體報導指稱，當時台北縣政府一行人在時任台北縣縣長蘇貞昌帶隊下，向央行前總裁彭淮南洽談本案；幾經研商，終獲同意，簽訂出借契約並經法院公證。

今年以來受到川普（Donald Trump）2.0貿易政策的不確定性、地緣政治緊張的避險需求升溫等因素影響，黃金現貨價格於今年4月一度飆升至每盎司3500美元。儘管之後黃金出現小幅回檔，但截至8月13日仍收在3264.4美元高價。

也就是說目前藏身在金瓜石黃金博物館的220公斤的超大金磚，價值達2378萬美元（約值新台幣7.1億元），該金磚外層有強化防彈玻璃框罩住，但左右兩側各有一個小孔，可讓參觀的民眾觸摸金磚，沾沾喜氣、帶來財運。

根據金氏世界紀錄（Guinness World Records），目前全球最大的金磚是阿拉伯聯合大公國造幣廠（Emirates Minting Factory）所擁有的300.12公斤（約661英鎊10盎司）金磚，價值高達3561.4萬美元。

一般標準交割金磚，每塊重400盎司；去年底在杜拜貴金屬大會閉幕式上亮相的這塊金磚，重量相當於24塊標準交割金磚。

在此之前的紀錄保持者，則是日本三菱材料公司於2005年打造、原本放在靜岡縣土肥金山展示的250公斤金磚。隨著金價高漲，保險費及管理成本日益升高，加上管理者擔憂這塊價值已較20年前上漲10倍的金磚，被不肖之徒覬覦，進而危及員工人身安全，已於今年7月31日結束金磚展示，改以外觀相同的複製品取代。

全球央行最大金磚藏身金瓜石，重達220公斤，價值7.1億。（記者陳梅英攝）

