儒鴻訂單能見度增至半年 H2力拚營收不衰退

儒鴻表示，下半年營收目標是「維持不衰退」，並持續加強與品牌端的新品合作。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織大廠儒鴻（1476）在法說會上表示，下半年營運環境充滿挑戰，主要變數來自美元匯率與美國關稅影響，但公司目標「營收不衰退」，將透過新品導入、成本節流、客戶結構優化及產地布局調整，力拚維持訂單動能與毛利回升，目前客戶訂單進度均無下修，且能見度較過去成長1倍。

管理層指出，近期台幣升值對成衣與針織布毛利率造成壓力，第二季已認列匯損7.3億元，其中約一半為已實現，未實現部分7月已回沖。新品部分，公司已開始採用新匯率報價，新品比重提升可望帶動毛利率逐季回升；舊品（carry-over）則受品牌端價格調整空間有限影響，公司將以節流為主，包括效率提升、採購策略優化及原料成本控管。

關稅方面，目前與品牌端仍採約2%的分攤比例，並配合終端售價調整與供應鏈成本結構協商。新產品導入時，成功轉嫁關稅成本的機率較高，舊品則需透過內部控成本因應。管理層坦言，關稅壓力短期內不會消失，但藉由新品開發與適時導入市場，可降低衝擊。

訂單能見度方面，大客戶與小巨人客戶均維持穩定，能見度已由過去的三個月拉長至六個月，未見下修情況。美國年終購物季（Black Friday、Christmas）訂單已確認，變數在於追加單（chase buy）規模。公司表示，下半年營收目標是「維持不衰退」，並持續加強與品牌端的新品合作。

產地配置上，儒鴻觀察美國關稅落地之後，品牌端雖曾討論中南美洲、約旦、埃及、印度、非洲等地，但受制於產業配套不足與基礎建設限制，尚未出現大規模轉單。印尼擴廠計畫樂觀看待，細節將於下次法說會更新。

內轉比例方面，目前布料內轉至成衣比重約30%，未來視市場情況目標提升至35%至40%，有助毛利改善；增加1個百分點的內轉比例，對毛利率具正面影響，但須兼顧客戶需求與產品組合。

公司也提到，目前約10%的布料原料自中國進口至東南亞，經稅務判定不屬「洗產地」，關稅壓力已同步與供應商協商分攤，比例依合作情況不同，若匯率趨穩且關稅負擔下降，下半年合併毛利率有機會回到正常水準。

