台歐雙邊貿易成長 前7月荷蘭貢獻9成3

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部統計，我國對歐洲向來進口大於出口，雙邊貿易自2015年544億美元增至2024年846億美元，德國、荷蘭、英國為前3大貿易夥伴；今年1-7月對歐洲貿易值為500億美元，較上年同期增加13.6億美元，其中荷蘭增加12.6億美元、貢獻度達9成3 ，為台歐雙邊貿易成長以主要驅動引擎，我對荷蘭出口以電子、資通產品為主，自荷蘭進口則逾5成集中於製造半導體機器及其零附件。

財政部指出，我與歐洲貿易前三大國家分別為德國、荷蘭、英國，德國穩居最大夥伴，但隨著我對荷蘭、捷克、愛爾蘭、波蘭、比利時互賴程度加深，其占比呈現降勢；對荷蘭占比先升後降，但今年前7月約占18.7%，仍較2015年增加6個百分點；對英國占比則下降3個百分點。

觀察我與荷蘭出、進口情形，累計2015至2024年間各成長1.3倍及8成，遠高於對歐洲整體平均增幅，分別於 2023年、2021年創下129億美元、102億美元最高紀錄；今年1-7月對荷出、進口均為47億美元，但分別年減16.9%及年增91.3%。

財政部表示，我對荷蘭出、進口貨品結構明顯差異。對荷出口以電子、資通產品為主，分布相對平均，單一品項占比在1成以下，近年受惠 AI 熱潮，銷往荷蘭顯示卡大幅成長，2023年、2024年占比達42%、21%，為我對荷蘭出口最大貢獻來源；自荷蘭進口方面，逾5成集中在製造半導體機器及其零附件，且國內半導體業者為保有領先優勢，積極提升製程技術與研發量能，陸續導入深紫外光（DUV）、極紫外光（EUV）微影設備，因此製造半導體機器及其零附件進口占比於2019年、2022年攀升至81%至83%，今年前7月達79%。

