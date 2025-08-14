晴時多雲

台股挑戰歷史新高 14檔台股基金規模破百億

2025/08/14 15:59

台股挑戰歷史新高，14檔台股基金規模破百億。（資料來源:投信投顧公會）台股挑戰歷史新高，14檔台股基金規模破百億。（資料來源:投信投顧公會）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股挑戰歷史新高，不僅ETF買氣搶搶滾，台股基金也同樣受惠，根據投信投顧公會最新統計，14檔台股基金規模突破百億元大關，總受益人數超過17萬人。

雖然ETF持續發燒，不過，仍有投資人搶進台股基金，根據投信投顧公會統計，包括PGIM保德信金滿意、安聯台灣科技、元大台灣高股息優質龍頭、安聯台灣大壩、安聯台灣智慧、野村優質、統一奔騰、國泰台灣高股息、統一黑馬、國泰小龍、統一大滿貫、群益馬拉松、復華中小精選、野村中小基金規模都破百億元，其中，安聯台灣科技基金規模更超過560億元。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉表示，台股週三來到歷史次高點位，即將挑戰歷史新高，雖然週四指數出現小幅回檔，但目前台股不論在資金面、技術面皆展現強勢多頭，且除科技股為主流之外，部分資金也開始外溢至內需等低位階族群，建議投資人可聚焦技術與產品具競爭力的產業與個股，以及具有強勁現金流收益率、銷售成長、獲利成長、具吸引力或是低估值的優質指數成分股。

