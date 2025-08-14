晴時多雲

OLED顯示器出貨年增86％ 北美受關稅影響佔比降

2025/08/14 15:52

電競需求帶動OLED顯示器出貨年增86% 北美佔比降（記者陳梅英攝）電競需求帶動OLED顯示器出貨年增86% 北美佔比降（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕根據TrendForce最新研究，由於電競需求強勁，加上面板廠、品牌廠積極推廣，帶動2025年各區域OLED顯示器出貨量全面提升，然受到關稅影響，品牌分散出貨，北美市場佔比將從去年44%下降至33%，歐洲與中國市場佔比將提升。

TrendForce預估，2025年OLED顯示器出貨量將達266萬台，年增86%，在整體顯示器出貨的滲透率約為2%。預期未來幾年成長動能將延續，2028年滲透率有望挑戰5%。

OLED顯示器主要市場包含北美、歐洲和中國，合計出貨占比超過80%。儘管OLED顯示器售價較LCD顯示器高，但上述三個區域的消費者具備一定消費能力，人數也達相當規模，遂成為OLED顯示器的主要市場。

2024年因品牌廠以北美作為OLED顯示器的重點發展地區，北美的出貨占比達44%，為全球最高。2025年由於美國關稅政策帶來較大變數，預期品牌為分散風險，致力提升歐洲和中國市場的出貨比例，將導致北美出貨占比下降至33%。

在各電競品牌加強行銷與推廣下，歐洲市場的OLED顯示器出貨占比將由2024年的28%，提升至2025年的33%。中國市場同樣有強勁的電競需求，加上網路咖啡廳近年持續升級至高規格監視器，賦予定位在高階市場的OLED產品高度發展潛力。因此，TrendForce預期中國市場的OLED顯示器出貨占比有機會持續擴大，將從2024年的14%增至2025年的21%。

