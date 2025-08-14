晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

副業年賺733萬！25歲女從國中就創業 靠「1思維」改寫人生

2025/08/14 17:09

Lillian Zhang每年靠副業賺進不少錢。（翻攝自網路）Lillian Zhang每年靠副業賺進不少錢。（翻攝自網路）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多人會斜槓副業，替自己增加額外收入，美國一名25歲女子，即便有科技業工作，仍身兼副業，每週工作60到70個小時，每年靠副業賺了24.5萬美元（約新台幣733萬元），從國中就開始創業的她，成功關鍵是將「複利思維」應用於生活與事業。

《CNBC》報導，Z世代的莉莉安（Lillian Zhang）不怕辛苦。她表示，自己每週工作60到70個小時，同時兼顧大科技公司全職工作以及網紅。如今，她在各大社群平台上擁有超過26萬名粉絲，主要分享職涯和個人理財內容。去年，她單靠社群媒體副業，每年收入就帶來約24.5萬美元（約新台幣733萬元），這筆收入來自各種來源，包括贊助合作和用戶創建內容。

莉莉安告訴CNBC，有一個受歡迎的理財概念幫助她重新定義了「努力工作」的意義，就是複利效應（Compounding），就像投資透過複利隨時間增長一樣，持續一致地行動也能在生活中產生超額回報，她表示，能夠在全職工作之餘每天持續創作內容，是她成功吸引粉絲並將副業變成六位數收入的關鍵。

莉莉安說，「持續的行動會隨著時間的推移而產生效應」，意味著，即使你不想做，也要持之以恆，因為持續重複比當下的感受更重要。

莉莉安在矽谷長大，來自移民家庭。她說，「人們以為矽谷這是一個非常富有的地區，但我家其實並不完全符合這種印象。」她注意到許多朋友的父母擁有多處房產和名車，而她的家只能負擔公寓。小時候會聽到父母會為了錢爭吵，「這對我成長過程影響很大，所以我知道畢業後，我不想再生活在這種財務焦慮中，而且我想回報父母」。

受此驅使，莉莉安很早就展現了創業才能。除了兼顧課業和課外活動，她在國中時就開始了第1個生意，利用媽媽的縫紉機製作絨毛玩具，並在學校和網路上販售獲利。她12歲時，她開始在YouTube上發布自己製作的毛絨玩具的影片，進行線上行銷和銷售。她也經營其他電商，她估計童年時的各種生意收入約為1.5萬美元（約新台幣45萬元）。

過去一年，她同時兼顧全職工作、管理社群媒體，以及撰寫首本書預計將於11月出版。為了應付一切，她建議將工作批次處理以節省時間。例如，她不每天做飯，而是一次準備多餐。此外，她會將相似的任務安排在一天的同一時段，比如回覆郵件和處理生活瑣事。

她也建議大家，保持組織性並批次處理任務可以真正幫助你節省精力和為生活騰出空間，同時設定更大的目標或願景，知道自己在為什麼努力，因為會有很多日子，你在做某件事時，看不到立刻的成果，可能會覺得徒勞。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財