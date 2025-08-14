晴時多雲

鴻海第二季EPS 3.19元創同期新高 全年營運顯著成長

2025/08/14 14:47

鴻海第二季每股盈餘3.19元，寫下歷史同期新高表現。（記者方韋傑攝）鴻海第二季每股盈餘3.19元，寫下歷史同期新高表現。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今天公布第二季每股盈餘（EPS）3.19元，寫下歷史同期新高表現，管理層預期第三季營運季對季、年對年顯著成長，僅電腦終端產品季減、年減，消費智能產品貢獻也會劣於去年同期，雲端網路產品則將強勁成長，帶動元件及其他產品出貨，推升全年整體顯著成長。

鴻海（2427）第二季營收1兆7934.68 億元，季增9%、年增16%，優於內部預期。其中，消費智能產品佔35%，雲端網路產品41%，電腦終端產品18%、較預期衰退，元件及其他6%、較預期成長。

鴻海單季營業毛利1135.29億元，季增13%、年增14%；營業利益565.96億元，季增22%、年增27%；營業外收入及支出85.53 億元，季減32%、年增125%；稅前淨利651.49 億元，季增10%、年增35%。

鴻海第二季所得稅費用156.13億元，季增18%、年增65%；本期歸屬母公司淨利443.61 億元，季增5%、年增27%；基本每股盈餘3.19 元，季增5%、年增26%。

鴻海單季合併毛利率6.33%，季增0.22個百分點、年減0.09個百分點，營益率3.16%，季增 0.33個百分點、年增0.28個百分點，淨利率 2.47%，季減0.09個百分點，年增0.21個百分點。

