沒錢吃大餐！中國萬豪等五星級大飯店為生存 街邊擺攤叫賣食物

中國萬豪等五星級大飯店為生存街邊擺攤叫賣食物，圖為北苑大飯店旁，人們聚集在向路人販售食物的攤位附近。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕由於中國消費者和企業削減了旅遊、會議和宴會方面的支出，為了應對消費需求疲弱，對營收的衝擊，路透報導，重慶JW萬豪等至少15家大飯店，近期戶外攤擺，販售新鮮烹製的美食，試圖彌補室內收入的下降。

每天晚上，北京北苑大飯店的工作人員，都會在街邊擺攤售賣新鮮烹製的美食，根據各家飯店的社群媒體和中國新聞網站報道，北苑飯店是最近幾週全國至少15家在戶外販售餐飲的高級飯店之一。酒店員工表示，由於消費需求疲軟、企業和公務旅行預算削減以及宴會預訂不足，酒店的銷售額受到了衝擊。

銷售總監許志永表示，北京今年稍早採取的加強公共部門工作人員和黨員紀律的措施，包括禁止集體用餐和限制飲酒，也對企業造成了影響。現在不是降價或折扣就能吸引顧客來的，而是根本就不來，為了彌補室內收入的下降，需要尋找新的收入來源。

根據社群媒體帳號，其他採取街頭美食策略的飯店包括重慶JW萬豪飯店和武漢世茂希爾頓飯店。後者未發表評論，而萬豪酒店的1名員工表示，飯店在下午5點至6點期間在戶外出售菜餚。

重慶五星級江景假日酒店表示，上個月在其停車場設立食品攤位後，其日收入從數千元飆升至6萬人民幣。市場銷售經理沈秋雅表示，「今年各行各業都面臨困難」，生存才是最重要的，面子不值錢。

墨爾本莫納什大學經濟學教授施鶴玲表示，這些高端餐飲場所，尤其是五星級飯店，必須做出戰略調整才能生存。這一現象反映出，當前中國整體經濟狀況面臨比較明顯的通貨緊縮風險。

