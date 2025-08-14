晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

英媒驚爆華為晶片出包 DeepSeek AI模型難產

2025/08/14 15:19

外媒披露，中國DeepSeek新模型延後問世，原因是華為晶片出包。（路透）外媒披露，中國DeepSeek新模型延後問世，原因是華為晶片出包。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《金融時報》披露，中國AI新創DeepSeek今年初推出R1模型之後，北京敦促改用華為的Ascend（昇騰）晶片，取代搭載輝達晶片，如今因使用華為晶片訓練發生困難，被迫延後發表新模型，凸顯北京推動技術自主取代美國面臨瓶頸。

報導指出，中國DeepSeek 因未能使用華為晶片成功訓練其新模型而延後發布，凸顯了北京在取代美國技術方面面臨限制。

據三位知情人士透露，自今年 1 月推出 Ri 模型後，DeepSeek 在北京當局鼓勵下，改採用華為的 Ascend晶片，而非使用輝達晶片。

然而，這家中國新創公司在使用 Ascend 晶片進行 R2 模型訓練的過程中，遇到持續的技術問題，最後不得不使用輝達晶片進行訓練，並以華為晶片負責推理（inference）。這正是新模型原定5月發表卻延後的主因，從而在產業競爭之中屈居下風。

報導說，DeepSeek 遭遇的挑戰顯示，中國晶片在關鍵任務上仍落後於美國對手，凸顯中國在追求科技自給自足的道路上面臨的挑戰。

中國業界人士坦言，與輝達產品相比，中國研製的晶片穩定性明顯不足，且晶片之間通訊的速度較慢，軟體能力也差了一截。

2名知情人士透露，DeepSeek創辦人梁文鋒對於R2模型進展遲滯感到不滿，為了解決技術問題，華為派遣工程師組成的團隊前往DeepSeek，協助R2模型的開發，目前雙方仍在努力合作解決問題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財