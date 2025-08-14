因應空服員罷工 加拿大航空今起取消多個航班

因工資合約喬不攏，代表1萬名加拿大航空空服員的「加拿大公共僱員工會（CUPE）」週三預告將在8月16日展開罷工。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕旅客注意！加拿大航空（Air Canada）為因應公司空服員週六（8月16日）舉行的大罷工，宣布自8月14日開始逐步取消航班。根據加拿大航空估計，在夏季旅遊高峰期間，航班取消可能每天影響約13萬名乘客。

綜合媒體報導，因工資合約喬不攏，代表1萬名加拿大航空空服員的「加拿大公共僱員工會（CUPE）」，13日發出72小時的罷工通知，預告將在當地時間8月16日展開罷工。

加拿大航空隨後也宣布，將自8月14日開始逐步取消航班，預計將在週末前完全停止加拿大航空及旗下子公司加拿大胭脂航空（Air Canada Rouge）的航班運營，受影響航線包括加拿大、美國、歐洲和亞洲的熱門航線。

根據加拿大航空估計，在夏季旅遊高峰期間，航班取消可能每天影響約13萬名乘客。

加拿大航空表示，航班被取消的乘客將會收到通知，並將獲得全額退款，並提醒乘客在到機場之前，要確認航班情況，不要白跑一趟。

