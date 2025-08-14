晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

因應空服員罷工 加拿大航空今起取消多個航班

2025/08/14 14:38

因工資合約喬不攏，代表1萬名加拿大航空空服員的「加拿大公共僱員工會（CUPE）」週三預告將在8月16日展開罷工。（示意圖，路透）因工資合約喬不攏，代表1萬名加拿大航空空服員的「加拿大公共僱員工會（CUPE）」週三預告將在8月16日展開罷工。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕旅客注意！加拿大航空（Air Canada）為因應公司空服員週六（8月16日）舉行的大罷工，宣布自8月14日開始逐步取消航班。根據加拿大航空估計，在夏季旅遊高峰期間，航班取消可能每天影響約13萬名乘客。

綜合媒體報導，因工資合約喬不攏，代表1萬名加拿大航空空服員的「加拿大公共僱員工會（CUPE）」，13日發出72小時的罷工通知，預告將在當地時間8月16日展開罷工。

加拿大航空隨後也宣布，將自8月14日開始逐步取消航班，預計將在週末前完全停止加拿大航空及旗下子公司加拿大胭脂航空（Air Canada Rouge）的航班運營，受影響航線包括加拿大、美國、歐洲和亞洲的熱門航線。

根據加拿大航空估計，在夏季旅遊高峰期間，航班取消可能每天影響約13萬名乘客。

加拿大航空表示，航班被取消的乘客將會收到通知，並將獲得全額退款，並提醒乘客在到機場之前，要確認航班情況，不要白跑一趟。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財