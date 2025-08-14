TISA首月申購成績單出爐，0050連結基金奪冠。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕金管會自7月起推動「臺灣個人投資儲蓄帳戶」（TISA）制度，根據投信投顧公會統計，TISA級別17檔基金7月共獲2974萬元的申購金額，其中，最受歡迎的就是元大台灣50（0050）連結基金，申購金額達2053萬元，佔總申購金額7成、表現奪冠。

法人指出，相對於TISA基金經理費率多落在0.5%、0.6%，0050連結基金TISA級別不到0.1%，此外，伴隨0050股價新高，0050連結TISA級別自6月30日上架以來，至8月13日為止漲幅高達12.5%，加上不配息設計會將股息自動再投入，除增加複利效果，也為投資人省去配息匯費、再投入手續費等成本。

政大財經教授周冠男認為，0050連結基金TISA級別具有節稅、節省健保補充費、節省配息摩擦成本，以及股息再投入的複利效果，任何省下來的經理費用，都是未來資本成長的動能；投信業者也建議，投資人可透過TISA級別基金定期定額投資，及早建立存股計畫，善用「時間+不配息」加成效果，盡可能擴大複利優勢，為退休金多一份準備。

