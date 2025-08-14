晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

TISA首月申購成績單出爐 0050連結基金奪冠

2025/08/14 14:21

TISA首月申購成績單出爐，0050連結基金奪冠。（擷取自官網）TISA首月申購成績單出爐，0050連結基金奪冠。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕金管會自7月起推動「臺灣個人投資儲蓄帳戶」（TISA）制度，根據投信投顧公會統計，TISA級別17檔基金7月共獲2974萬元的申購金額，其中，最受歡迎的就是元大台灣50（0050）連結基金，申購金額達2053萬元，佔總申購金額7成、表現奪冠。

法人指出，相對於TISA基金經理費率多落在0.5%、0.6%，0050連結基金TISA級別不到0.1%，此外，伴隨0050股價新高，0050連結TISA級別自6月30日上架以來，至8月13日為止漲幅高達12.5%，加上不配息設計會將股息自動再投入，除增加複利效果，也為投資人省去配息匯費、再投入手續費等成本。

政大財經教授周冠男認為，0050連結基金TISA級別具有節稅、節省健保補充費、節省配息摩擦成本，以及股息再投入的複利效果，任何省下來的經理費用，都是未來資本成長的動能；投信業者也建議，投資人可透過TISA級別基金定期定額投資，及早建立存股計畫，善用「時間+不配息」加成效果，盡可能擴大複利優勢，為退休金多一份準備。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財