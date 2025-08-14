晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

宏達電推出AI智慧眼鏡VIVE EAGLE 100％台灣製造

2025/08/14 14:27

宏達電新品VIVE EAGLE。（記者王憶紅攝）宏達電新品VIVE EAGLE。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電HTC 首款智慧眼鏡今日正式登場，宏達電資深副總裁黃昭穎指出，宏達電AI智慧眼鏡VIVE EAGLE翻譯、搜尋1次到位，除支援12國語言翻譯，更是1支100%台灣製造的智慧眼鏡。黃昭穎說，AI智慧眼鏡9月1號上市，有4種顏色，售價1.56萬元。

宏達電VIVE EAGLE由台灣大獨賣。

根據市調機構 Technavio 預測，全球智慧眼鏡市場將於 2025 至 2029 年間達到 906 億美元規模，年均複合成長率達 14.5%。

而調研機構 Counterpoint《全球智慧眼鏡機型出貨量追蹤》報告，2025 年上半年全球智慧眼鏡市場出貨量較去年同期成長 110%，主要受 Ray-Ban Meta 智慧眼鏡的強勁需求帶動，加上小米、TCL-RayNeo 等新進品牌的加入，推升市場快速成長，其中，Meta 在全球智慧眼鏡市場的市佔率提升至 73%。

宏達電今日股價上漲0.12%，收42.7元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財