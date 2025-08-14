宏達電推出AI智慧眼鏡VIVE EAGLE 100％台灣製造

宏達電新品VIVE EAGLE。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電HTC 首款智慧眼鏡今日正式登場，宏達電資深副總裁黃昭穎指出，宏達電AI智慧眼鏡VIVE EAGLE翻譯、搜尋1次到位，除支援12國語言翻譯，更是1支100%台灣製造的智慧眼鏡。黃昭穎說，AI智慧眼鏡9月1號上市，有4種顏色，售價1.56萬元。

宏達電VIVE EAGLE由台灣大獨賣。

根據市調機構 Technavio 預測，全球智慧眼鏡市場將於 2025 至 2029 年間達到 906 億美元規模，年均複合成長率達 14.5%。

而調研機構 Counterpoint《全球智慧眼鏡機型出貨量追蹤》報告，2025 年上半年全球智慧眼鏡市場出貨量較去年同期成長 110%，主要受 Ray-Ban Meta 智慧眼鏡的強勁需求帶動，加上小米、TCL-RayNeo 等新進品牌的加入，推升市場快速成長，其中，Meta 在全球智慧眼鏡市場的市佔率提升至 73%。

宏達電今日股價上漲0.12%，收42.7元。

