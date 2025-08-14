焦點股》中鋼：澄清「讓利」穩軍心 股價連4漲

中鋼認為，當前全球經濟充滿不確定性，製造業普遍承受成本疊加與需求轉弱的多重挑戰。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕中鋼（2002）昨日針對台美關稅談判當中的「讓利說」作出澄清，強調公司適時調整供應節奏與配套機制，以確保資源有效投入於真正需要之處，並未有刻意讓利的情形；中鋼說法激勵股價連4漲，今日在買盤力挺之下，截至中午12時48分暫報19.75元，漲幅0.76%，成交量2萬0794張。

中鋼認為，當前全球經濟充滿不確定性，製造業普遍承受成本疊加與需求轉弱的多重挑戰。公司將持續發揮基礎產業的穩定力量，並推動各項節能減碳及降本措施，與政府、客戶及產業夥伴攜手推動轉型升級，穩健應對外部變局、突破困境，為台灣鋼鐵及製造業打造更具韌性與競爭力的發展基礎。

請繼續往下閱讀...

中鋼強調，公司高度重視與全體員工及工會之間的夥伴關係，始終以穩健、透明為溝通原則，凝聚內部共識，促進組織和諧。面對經營環境變化，公司將持續以理性協調的態度，積極研議並務實推動可行方案，力求在企業永續經營、員工權益保障與客戶發展需求之間取得良好平衡。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法