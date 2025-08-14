晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》中鋼：澄清「讓利」穩軍心 股價連4漲

2025/08/14 12:58

中鋼認為，當前全球經濟充滿不確定性，製造業普遍承受成本疊加與需求轉弱的多重挑戰。（資料照）中鋼認為，當前全球經濟充滿不確定性，製造業普遍承受成本疊加與需求轉弱的多重挑戰。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕中鋼（2002）昨日針對台美關稅談判當中的「讓利說」作出澄清，強調公司適時調整供應節奏與配套機制，以確保資源有效投入於真正需要之處，並未有刻意讓利的情形；中鋼說法激勵股價連4漲，今日在買盤力挺之下，截至中午12時48分暫報19.75元，漲幅0.76%，成交量2萬0794張。

中鋼認為，當前全球經濟充滿不確定性，製造業普遍承受成本疊加與需求轉弱的多重挑戰。公司將持續發揮基礎產業的穩定力量，並推動各項節能減碳及降本措施，與政府、客戶及產業夥伴攜手推動轉型升級，穩健應對外部變局、突破困境，為台灣鋼鐵及製造業打造更具韌性與競爭力的發展基礎。

中鋼強調，公司高度重視與全體員工及工會之間的夥伴關係，始終以穩健、透明為溝通原則，凝聚內部共識，促進組織和諧。面對經營環境變化，公司將持續以理性協調的態度，積極研議並務實推動可行方案，力求在企業永續經營、員工權益保障與客戶發展需求之間取得良好平衡。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財