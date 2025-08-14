焦點股》鴻海：法說會在即 多空平盤交戰

法人認為，鴻海未來成長動能主要來自AI伺服器與智慧型手機兩大業務。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今日下午3點將召開第二季線上法人說明會並公布財報數據，今日盤中股價在平盤震盪，截至中午12時31分暫報平盤價198.5元，成交量4萬4367張。

法人認為，鴻海未來成長動能主要來自AI伺服器與智慧型手機兩大業務。AI伺服器被一致視為核心驅動力，隨著機櫃出貨增加與國際合作深化，預期需求將持續攀升，並推升營運利潤。特別是在美系CSP訂單及新簽國際合約支撐下，市場範圍與成長機會可望擴大；智慧型手機則維持穩定市佔，為營收提供長期支撐；電動車市場的擴張亦被視為額外增長來源。

法人指出，規模經濟效益與自動化增產成效將顯著影響長期收益，惟須留意市場競爭加劇及新產品導入期的營運風險。宏觀經濟與貿易政策若趨於穩定，將有助智能手機、筆電等產品的銷售成長。整體而言，鴻海的策略聚焦於強化伺服器與AI技術投資，藉以提升全球高科技市場競爭力，並在多元產品線中保持穩定成長。

