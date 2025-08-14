美財長喊話、日圓急升！新台幣續穩在29.9元價位 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國財長貝森特喊話聯準會9月應該降息2碼外，還施壓日本央行應升息抗通膨，在美元走低，日圓急升下，新台幣兌美元延續前一日升值走勢，中午暫時收在29.937元、升值2.3分，台北外匯經紀公司成交量6.84億美元。

台股今日出現漲多拉回，目前盤中跌逾百點。新台幣匯價一早以29.94元、升值2分開出，盤中最高升抵29.905元、最低29.954元，波動不大，大抵仍在29.8元至30元區間內。

美國7月通膨數據表現溫和，儘管聯準會官員對於9月降息看法分歧，惟美財長貝森特13日接受採訪時表示就業數據疲軟、通膨未如預期嚴重下，聯準會9月應以降息2碼做為起點、且適當利率至少比目前低6碼。貝森特並同時喊話日本央行應該升息抗通膨。

受美財長言論影響，利率期貨市場加碼押注聯準會將於9月重啟降息，使美元大舉回落，日圓兌美元匯率則出現急升走勢，今早一舉升破147價位，目前來到146.35，近1個月新高。

主要亞幣除韓元之外也紛紛走升，其中，人民幣離岸價早盤突破先前整理價位7.18兑1美元，最高升抵7.1678。

