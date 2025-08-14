晴時多雲

焦點股》威剛：獲利亮眼 股價攻破百元

2025/08/14 12:01

威剛挾第2季獲利創近5季以來新高，今股價盤中衝破百元波段新高。（記者洪友芳攝）威剛挾第2季獲利創近5季以來新高，今股價盤中衝破百元波段新高。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組大廠威剛（3260）挾第2季獲利創近5季以來新高，今股價逆勢開高走高，盤中衝破百元波段新高，最高達101元，截至11點34分，股價暫報100元，上漲4.7元、漲幅度近5%，成交量達1.95萬張。

受惠DDR4價格持續走揚，客戶備貨需求拉升，威剛第2季獲利指標3率3升、營業淨利季增1.9倍，匯兌逆勢獲利，歸屬母公司淨利為8.79億元，季增66.91%、16.43%，每股盈餘2.75元，創近5季以來新高；累計上半年歸屬母公司淨利達14.05億元，每股盈餘4.49元。

展望第3季，威剛看好DRAM及NAND Flash都將維持多頭走勢，三大原廠對於DDR4停產計畫未變，認為下半年DDR4缺貨強勁，需求仍相當樂觀，DDR4和DDR5的合約價仍將穩健向上，預期公司營運績效可望優於第2季。

