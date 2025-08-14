晴時多雲

中國PC大廠聯想：中美暫停關稅為正面訊號

2025/08/14 11:56

中國個人電腦（PC）大廠「聯想集團（Lenovo）」表示，中美暫停關稅為正面訊號。（示意圖，彭博）中國個人電腦（PC）大廠「聯想集團（Lenovo）」表示，中美暫停關稅為正面訊號。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普日前簽署行政命令，將對中國商品加徵高關稅的寬限期再延長90天。對此，中國個人電腦（PC）大廠「聯想集團（Lenovo）」表示看法，認為中美暫停關稅為正面訊號。

川普本月11日簽署行政命令，將美國對中國的對等關稅進一步暫停實施90天至11月，中國商務部也宣佈相應措施，這是5月之後，美中之間2度延長關稅休戰期，也讓2國企業暫時鬆一口氣。

《路透》報導，聯想集團今（14日）表示，美國和中國之間的關稅暫停是正面積極的。聯想執行長楊元慶在公布公司第1財季財報後接受《路透》專訪時表示，「休戰是1個積極的局面，我們的感覺比上1季更好，它帶來更多確定性，而不是不確定性」。

儘管美中關稅已休戰，但包括個人電腦在內的中國對美出口產品仍面臨30%的關稅。對此，楊濤表示，美國對中國商品徵收的關稅迄今為止並未對公司產生太大影響。據了解，美國市場佔聯想公司總收入的不到20%。

根據倫敦證券交易所（LSEG）的數據顯示，截至6月30日的3個月，聯想營收年增22%，達到 188億美元（約新台幣5635.45億元），超過分析師預期的174億美元（約新台幣5215.79億元），歸屬股東的淨利則年增108%至5.05億美元（約新台幣151.38億元），遠高於分析師預估的3.077億美元（約新台幣92.24億元）。

楊元慶將上述業績，歸功於AI需求帶動旗下3大業務板塊全面雙位數成長。

截至台北時間14日早上11點45分，聯想集團股價暫報11.03元，跌幅4.25%。

