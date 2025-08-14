新台幣升值影響獲利，佳世達第2季EPS 0.18元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕佳世達（2352）今日下午將舉行法人說明會，第2季財報在前1天出爐，受到新台幣第2季大幅升值影響，歸屬於母公司淨利略降至3.56億元，每股稅後盈餘0.18元，不過毛利率仍維持在16%以上，這已經是佳世達連續9季毛利率超過16%。

佳世達第2季合併營收534.64億元，較去年同期與上季皆成長7%；營業毛利86.27億元，較第1季微增；營業毛利率16.1 %，連續9個季度在16%以上；營業淨利7.62億元，較第1季減少24%；歸屬於母公司淨利3.56億元，EPS為0.18元。

請繼續往下閱讀...

合計上半年合併營收1032億元，年增7%；營業毛利172.49億元，年增9%；營業毛利率16.7%，亦較去年同期增加0.3個百分點；營業淨利17.61億元，則較去年同期減少17%，歸屬於母公司淨利8.39億元，較去年同期減少9%，EPS為0.44元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法