晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

新台幣升值影響獲利 佳世達第2季EPS 0.18元

2025/08/14 10:58

新台幣升值影響獲利，佳世達第2季EPS 0.18元。（記者陳梅英攝）新台幣升值影響獲利，佳世達第2季EPS 0.18元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕佳世達（2352）今日下午將舉行法人說明會，第2季財報在前1天出爐，受到新台幣第2季大幅升值影響，歸屬於母公司淨利略降至3.56億元，每股稅後盈餘0.18元，不過毛利率仍維持在16%以上，這已經是佳世達連續9季毛利率超過16%。

佳世達第2季合併營收534.64億元，較去年同期與上季皆成長7%；營業毛利86.27億元，較第1季微增；營業毛利率16.1 %，連續9個季度在16%以上；營業淨利7.62億元，較第1季減少24%；歸屬於母公司淨利3.56億元，EPS為0.18元。

合計上半年合併營收1032億元，年增7%；營業毛利172.49億元，年增9%；營業毛利率16.7%，亦較去年同期增加0.3個百分點；營業淨利17.61億元，則較去年同期減少17%，歸屬於母公司淨利8.39億元，較去年同期減少9%，EPS為0.44元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財