台泥董總帶頭減薪2成 賴瑞隆：三元應無限期停工、撤照遷廠

賴瑞隆（中）重申要求三元能源科技公司無限期停工、撤照遷廠。（記者洪定宏攝）

〔記者洪定宏／高雄報導〕台泥轉投資的三元能源科技公司7月14日爆炸火警，引發高雄市小港區居民恐慌，也對台泥造成的重大財務衝擊，台泥董事長張安平及總經理程耀輝昨天宣布，從8月起至年底，自請每月減薪20%，不過，立委賴瑞隆重申，三元應無限期停工、撤照遷廠。

曾兩度召開協調會的立委賴瑞隆今天再度重申：「居民、里長、民代的共識要求，氫氟酸氣體沒人能夠接受，周邊數萬人民安全優先，要求三元公司無限期停工，三元公司撤照遷廠！」當地的小港里里長洪世春強調，「不歡迎高風險產業」。

賴瑞隆表示，三元電池工廠是具有高風險的工廠，設置在人口密集的高雄小港區，與數萬人民僅隔一條街，發生火災意外將嚴重影響人民安全，設置地點顯然不恰當。

賴瑞隆指出，高市府環保局監測證實，三元電池廠火災當天確實在「靠近火場外監測到氫氟酸氣體」，這對人民來說是無法接受的，毫無安全可言。

賴瑞隆痛批，根據第三方調查報告初步顯示，事故原因包括成品堆積過密、系統設備缺失等，這都是不應該發生的嚴重問題，顯然三元公司的管理出現極大問題，人民難以信任三元公司處理能力。

