關稅公布當晚郭智輝吃大餐？經部：部長非主人、致意即離席

台北市議員侯漢廷今天表示，美國對台課以「20%+N」關稅公告當天，經濟部長郭智輝竟在飯店設宴，主題名稱是「當我們快樂再一起」。（提取自侯漢廷臉書）

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市議員侯漢廷今天表示，美國對台課以「20%+N」關稅公告當天，經濟部長郭智輝竟在飯店設宴，主題名稱是「當我們快樂再一起」，批評民進黨「喪事喜辦又一樁」，要求比照當年八八風災，前行政院秘書長薛香川吃父親節大餐被轟下台的標準，同樣檢視郭智輝、早點下台。

經濟部表示，該日餐敘係部長郭智輝受醫界友人邀請出席，郭智輝到場致意並與來賓寒暄後即離席。活動並非由本部或部長主辦，呼籲勿就片面資訊斷章取義或借題發揮，誤導公眾並損及他人名譽。

侯漢廷表示，當前民進黨關稅談判失利、國人擔憂恐懼，8月1日公告「20%+N」的當晚，郭智輝優於日韓的承諾跳票，不思反省，竟於福容大飯店設宴，主題為「當我們快樂在一起」。與朋友餐敘沒問題、大老闆吃高級點無可厚非，但關稅衝擊有掌握狀況嗎？該做的工作完成了嗎？

侯漢廷質疑，談判失利、承諾跳票、百姓受創，究竟有何快樂可言？可謂「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，尤其與會成員有監察委員趙永清，經濟部長宴請自己的監督單位委員，「毫不避嫌，官官相護！」

他認為，郭智輝在關稅談判，處處表現得像是局外人，從最早時，被柯建銘阻止對外發言、聲稱會談到比日韓更好、川普親口所言是假新聞，風災時袖手旁觀、對恆春居民展現威脅與施捨心態，已完全失信於民。當經濟部長只有失言跟爭議，這次「當我們快樂在一起」，恐怕就是他的畢業餐會。

