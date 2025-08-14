晴時多雲

貝森特罕見開炮 批日銀通膨應對慢半拍

2025/08/14 10:34

美財長貝森特罕見開炮，批日銀通膨應對慢半拍。（彭博）美財長貝森特罕見開炮，批日銀通膨應對慢半拍。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財長貝森特（Scott Bessent）週三（13日）在接受外媒專訪時直言，日本央行（日銀，BOJ）在處理通膨問題上面動作太慢，這是他少有地對外國央行政策公開提出批評。

《彭博》報導，貝森特週三在接受彭博電視訪問時表示，日銀在應對通膨方面「落後於情勢」，他曾與日銀總裁植田和男（Kazuo Ueda）討論這問題，並預期日銀接下來會升息，以控制通膨該國通膨問題。

報導指出，日本目前的利率在主要經濟體中是最低的，而日本的重要物價指標已連續3年維持在或高於央行設定的2%目標。日銀在今年7月決議維持基準利率0.5%不變後，植田和男釋出相對鴿派的訊息，並未承諾下一次升息的具體時程。

根據彭博針對日銀觀察經濟學家的最新調查，大約42%的受訪經濟學家預期日銀會在10月升息，另有約3分之1受訪經濟學家預期將在明年1月行動。日銀下一次決策會議訂於9月19日舉行，市場普遍預料日本央行將維持利率不變。

