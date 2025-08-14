比特幣突破12.4萬美元 再創新高

比特幣今（14日）盤中價格突破12.4萬美元，再創歷史新高。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大的加密貨幣「比特幣（Bitcoin）」近來漲勢凌厲，今（14日）盤中價格一度突破12.4萬美元，再創歷史新高。

綜合媒體報導，在市場降息預期升溫及美國立法利多助攻下，比特幣在今天早盤一舉突破12.4萬美元關卡，創下12萬4157.21美元的歷史新高價。

請繼續往下閱讀...

除了比特幣外，以大幣（ETH）和Solana幣（SOL）也同步上漲。以大幣今盤中最高上攻至4775.1美元，離2021年的歷史高點4868美元僅一步之遙，Solana幣則成功站上200美元關卡，推升加密貨幣總體市值來到4.17兆美元（約新台幣124.8兆元）的歷史新高。

根據Coindesk數據，截至台北時間14日早上9點05分左右，比特幣價格暫報12萬3927.75美元，24小時內漲幅3.76%；以太幣價格暫報4714.73美元，24小時內漲幅2.87%；Solana幣價格暫報200.80美元，24小時內漲幅3.44%

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法