彭博：蘋果計劃進軍AI機器人、智慧家庭領域

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，科技大廠蘋果（Apple）正野心勃勃的規劃重返AI（人工智慧）領域的計劃，並將推出一系列新設備，其中包括機器人、帶有顯示器的智慧音響和家庭安全攝影機。

《彭博》報導，知情人士透露，這項AI策略的核心是計劃於2027年推出1款可以當作虛擬伴侶的桌上型機器人。帶有顯示器的智慧音響則預計將在明（2026）年上市，這是蘋果進軍入門級智慧家庭產品的一部份。

家庭安全被視為另一個龐大的成長機會，新款攝影機將成為蘋果安全系統的基礎，可以實現家居系統的自動化。知情人士表示，這種做法應該有助於增強消費者對於蘋果產品的黏著度。

這一切都是為了重振蘋果的動能，該公司最新的「登月計劃」頭戴式裝置Vision Pro銷量依然慘淡，而其他暢銷裝置的設計多年來幾乎沒有變化。與此同時，蘋果因錯失生成式AI革命而飽受批評，隨著OpenAI與蘋果（Apple）前首席設計長艾夫（Jony Ive）合作開發新AI設備，可能進一步威脅蘋果。

儘管蘋果仍處於扭轉其AI軟體的早期階段，但高層認為，硬體管道將是該公司復興的關鍵，有助於蘋果在新的領域挑戰三星（Samsung）、Meta等其他公司。

除了家用設備之外，蘋果也傳出將在今年推出更輕薄、設計更新穎的iPhone。此外，蘋果也計劃推出智慧眼鏡、摺疊手機、20週年紀念款iPhone以及名為N100的耳機。蘋果也正規劃推出一款結合MacBook和iPad於一體的大型可摺疊裝置。

