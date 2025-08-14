中國不買了！美國大豆「超肥」訂單沒了

貿易商稱，美國大豆出口商今年可能錯失數十億美元的對中銷售。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美中貿易談判懸而未決，貿易商稱，美國大豆出口商今年可能錯失數十億美元的對中銷售，而中國這個全球最大大豆進口國，在美國大豆重要的銷售季節，早已鎖定巴西的大豆船運。

《路透》引述3位貿易人士報導，中國的進口商已完成9月的大豆貨物預定，總重約800萬公噸，全數來自南美洲；中國買家也已向南美洲鎖定10月的大豆貨物，重約400萬噸，預料可滿足半數需求。

美國總統川普10日呼籲，中國將對美國訂購的大豆數量提高3倍，分析人士表示，這目標不可行，因為這將要求中國幾乎完全從美國購買大豆。

卓創資訊分析師Wang Wenshen表示，中國在第3季大量採購大豆，顯示業界正在累積庫存，以因應第4季可能面臨的供應疑慮。

貿易商表示，美國9月起的大豆生產年度，恐將持續錯失中國的買盤，原因是美中貿易緊張局勢遲未化解，可能為價格已逼近5年新低的芝加哥大豆期貨，再添下跌壓力。

新加坡1家跨國企業的交易員表示，預計中國買家將在9月初完成今年10月的大豆預定。

Marex高級商品分析師賴利（Terry Reilly）表示，大家一致認為，巴西的大豆產量，最終將無法滿足中國的進口需求，因此，本季後期將會出現短缺，以巴西全年的收成計算，短缺量可能約為200萬至500萬噸。

報導也指出，到2025年底或明年年初，美國可能還有一些大豆銷售空間，若關稅仍然存在，銷售量可能會受到限制，但如果美中雙方達成降低關稅的協議，中方或許可能恢復採購美國大豆。

