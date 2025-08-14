擺脫中卡喉，美擬砸300億加速稀土關鍵礦產和材料開發。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕為了擺脫對中國的依賴，路透報導，美國能源部週三表示，川普政府提議撥款近10億美元（約新台幣300億元），以加快美國關鍵礦物和材料的開發，這些礦物和材料用於從電動汽車電池到半導體等各個領域。

聲明稱，該部門打算提供資金，推進和擴大關鍵礦產和材料供應鏈中的採礦、加工和製造技術，這些領域一直由中國和其他國家主導。

能源部製造業和能源供應鏈辦公室（MESC）打算提供高達5億美元（約新台幣150億元）的資金，以擴大美國關鍵礦物和材料加工以及電池製造和回收。

MESC 還打算提供高達1.35億美元 （約新台幣40.5億元）的資金來支持國內稀土元素供應鏈，展示從礦山尾礦中提煉和回收礦物的方法的商業可行性。

該部門的化石能源和碳管理辦公室還打算宣布向有潛力從工業過程中生產礦物副產品的工廠（包括煤炭設施）提供約2.5億美元（約新台幣75億元）的財政援助。

其他資金包括高達5000萬美元（約新台幣15億元），用於支援稀土磁體供應鏈中的流程，例如精煉和合金化用於半導體的鎵、鍺和碳化矽。

