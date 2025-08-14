南投縣取消電梯房屋加價稅 1.5萬戶受惠

南投設有電梯房屋，今年1月起不加價課徵房屋稅 ，共1.5萬戶受惠。（記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府稅務局依據房屋稅條例規定，每3年重行評定1次房屋標準價格，新的房屋標準單價已於今年7月1日起開始實施，惟考量南投縣人口高齡化及無障礙空間需求，為落實全齡宜居縣政目標，自7月起，縣內設有電梯房屋，也取消加價課徵房屋稅規定，預估約有1萬5千戶縣民受惠。

縣府稅務局表示，南投縣前次重行評定房屋標準價格為2022年，已依規定於今年6月17日召開不動產評價委員會重行評定，並自今年7月1日施行重評房屋標準單價，以合理反映房屋建造成本，同時兼顧租稅公平及民眾負擔。

請繼續往下閱讀...

稅務局指出，此次評定以「南投縣建築物造價估算標準表」為基準，並參考營造工程物價指數變動情形，適度調升國際觀光旅館、大型商場及高層建築物等房屋標準單價，平均調幅20%，調整後單價適用於今年7月1日以後新建、增建、改建完成房屋，惟既有房屋不受影響。民眾如想進一步瞭解今年重行評定房屋標準價格的相關訊息，可至稅務局網站「房屋稅調整專區」查詢，或可撥打免費服務電話0800-496969洽詢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法