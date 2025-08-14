全球10大必遊國家公園揭曉！亞洲有2座上榜

優勝美地國家公園（擷取自CNBC）

〔財經頻道／綜合報導〕全球10大必遊國家公園揭曉，亞洲有2國上榜，CNBC報導，世界上充滿了自然奇觀，如世界各地的國家公園，因獨特景物，每年吸引不少遊客到訪，光美國黃石國家公園每年遊客就逾400萬人，在眾多的國家公園中，那些是必遊的呢？CNBC列出全球最美、遊客最多的10個國家公園，其中以美國佔比最高，拿下2座，而亞洲也有2座上榜，分別位於中國與泰國。

全球10必遊國家公園如下：

美國優勝美地國家公園

優勝美地國家公園位於加州，擁有超過750英里的步道供遊客探索。它於1980年代被列為聯合國教科文組織世界遺產，以巨型紅杉、冰川和花崗岩懸崖而聞名。園區內有隧道景觀、山谷景觀等著名景點以及半圓頂和酋長岩等著名地標。

美國黃石國家公園

黃石國家公園位於美國西北部，橫跨懷俄明州、蒙大拿州和愛達荷州。根據《美國新聞與世界報道》報道，該公園於1872年被指定為國家公園，佔地220萬英畝，每年吸引超過400萬遊客。

公園以其豐富的野生動物和眾多地熱景觀而聞名，其中包括備受歡迎的老忠實間歇泉。園區內還有北美最大的高海拔湖泊之一黃石湖，以及北美大陸最大的超級火山-黃石火山口的一部分，此外，還有猛獁溫泉、西拇指間歇泉盆地和劉易斯河水道。

加拿大班夫國家公園

班夫國家公園於1855年建立，是加拿大第1個國家公園。公園最初是1個溫泉保護區，如今佔地數千英畝，位於加拿大洛磯山脈。這座加拿大國家公園擁有3個世界級的滑雪勝地、超過2000個露營地、超過1000條冰川和數千英里的健行步道。

厄瓜多加拉巴哥國家公園

加拉巴哥國家公園由厄瓜多海岸數百英里外的火山島組成。公園佔地3040平方英里，是厄瓜多第1個國家公園。厄瓜多政府宣布加拉巴哥群島97%的面積為保護區，並將其列為聯合國教科文組織世界遺產。

據全球國家公園聯盟稱，加拉巴哥群島是世界著名野生動物的家園，如海鬣蜥、巨龜和海鬣蜥。

智利托雷斯德爾潘恩國家公園

托雷斯德爾潘恩國家公園位於智利巴塔哥尼亞山脈邊緣。它是智利遊客最多的公園之一，最佳遊覽時間是11月至3月。公園佔地超過44.5萬英畝。公園以潘恩山脈的三座花崗岩山峰命名，是麥哲倫地區和智利南極洲11個保護區之一。

塞倫蓋蒂國家公園（擷取自CNBC）

坦尚尼亞塞倫蓋蒂國家公園

塞倫蓋蒂國家公園位於坦尚尼亞，是世界聞名的動物大遷徙的發源地，每年1次的動物大遷徙期間，約有2百萬頭藍角馬和數十萬頭斑馬和瞪羚穿越公園。

公園位於東非，佔地5700平方英里，遊客有機會觀賞「非洲五霸」等動物：豹、大象、獅子、犀牛和水牛。這裡是非洲最大的獅子族群的棲息地。

南非克魯格國家公園

克魯格國家公園是南非最具代表性的公園之一，佔地約500萬英畝。園內不僅有非洲五霸等動物，還有尼羅河鱷魚、河馬和珍稀鳥類。園區提供遊客自駕、入住公共休息營地或私人小屋等多種探索方式。

泰國考索國家公園

考索國家公園位於泰國南部的素叻他尼府，是世界上歷史最悠久、規模最大的常綠雨林之一。公園內生長著200多種植物、數百種鳥類以及眾多爬蟲類和昆蟲。

中國桂林漓江國家公園

桂林漓江國家公園位於中國廣西壯族自治區東北部。漓江綿延100多英里，是國家公園的核心景觀。據 全球國家公園聯盟稱，陽朔和桂林兩市之間的漓江風光甚至被印成了中國20元人民幣的圖案。

公園最具代表性的景點之一是九駿圖，它是自然形成的形狀像駿馬的岩石。公園裡還有蘆笛岩，洞穴裡充滿了各種不同的鐘乳石和石筍。

克羅埃西亞十六湖國家公園

十六湖國家公園是克羅埃西亞歷史最悠久、規模最大的國家公園之一。它於1979年被聯合國教科文組織列為世界遺產，主要被森林植被覆蓋。公園以其廣闊的湖泊系統而聞名，由16個已命名的湖泊和幾個較小的未命名湖泊組成。

公園全年向遊客開放，並提供7條不同的遊覽湖泊系統的路線和4條遠足小徑。

