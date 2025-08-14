晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

全球10大必遊國家公園揭曉！亞洲有2座上榜

2025/08/14 14:17

優勝美地國家公園（擷取自CNBC）優勝美地國家公園（擷取自CNBC）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球10大必遊國家公園揭曉，亞洲有2國上榜，CNBC報導，世界上充滿了自然奇觀，如世界各地的國家公園，因獨特景物，每年吸引不少遊客到訪，光美國黃石國家公園每年遊客就逾400萬人，在眾多的國家公園中，那些是必遊的呢？CNBC列出全球最美、遊客最多的10個國家公園，其中以美國佔比最高，拿下2座，而亞洲也有2座上榜，分別位於中國與泰國。

全球10必遊國家公園如下：

美國優勝美地國家公園

優勝美地國家公園位於加州，擁有超過750英里的步道供遊客探索。它於1980年代被列為聯合國教科文組織世界遺產，以巨型紅杉、冰川和花崗岩懸崖而聞名。園區內有隧道景觀、山谷景觀等著名景點以及半圓頂和酋長岩等著名地標。

美國黃石國家公園

黃石國家公園位於美國西北部，橫跨懷俄明州、蒙大拿州和愛達荷州。根據《美國新聞與世界報道》報道，該公園於1872年被指定為國家公園，佔地220萬英畝，每年吸引超過400萬遊客。

公園以其豐富的野生動物和眾多地熱景觀而聞名，其中包括備受歡迎的老忠實間歇泉。園區內還有北美最大的高海拔湖泊之一黃石湖，以及北美大陸最大的超級火山-黃石火山口的一部分，此外，還有猛獁溫泉、西拇指間歇泉盆地和劉易斯河水道。

加拿大班夫國家公園

班夫國家公園於1855年建立，是加拿大第1個國家公園。公園最初是1個溫泉保護區，如今佔地數千英畝，位於加拿大洛磯山脈。這座加拿大國家公園擁有3個世界級的滑雪勝地、超過2000個露營地、超過1000條冰川和數千英里的健行步道。

厄瓜多加拉巴哥國家公園

加拉巴哥國家公園由厄瓜多海岸數百英里外的火山島組成。公園佔地3040平方英里，是厄瓜多第1個國家公園。厄瓜多政府宣布加拉巴哥群島97%的面積為保護區，並將其列為聯合國教科文組織世界遺產。

據全球國家公園聯盟稱，加拉巴哥群島是世界著名野生動物的家園，如海鬣蜥、巨龜和海鬣蜥。

智利托雷斯德爾潘恩國家公園

托雷斯德爾潘恩國家公園位於智利巴塔哥尼亞山脈邊緣。它是智利遊客最多的公園之一，最佳遊覽時間是11月至3月。公園佔地超過44.5萬英畝。公園以潘恩山脈的三座花崗岩山峰命名，是麥哲倫地區和智利南極洲11個保護區之一。

塞倫蓋蒂國家公園（擷取自CNBC）塞倫蓋蒂國家公園（擷取自CNBC）

坦尚尼亞塞倫蓋蒂國家公園

塞倫蓋蒂國家公園位於坦尚尼亞，是世界聞名的動物大遷徙的發源地，每年1次的動物大遷徙期間，約有2百萬頭藍角馬和數十萬頭斑馬和瞪羚穿越公園。

公園位於東非，佔地5700平方英里，遊客有機會觀賞「非洲五霸」等動物：豹、大象、獅子、犀牛和水牛。這裡是非洲最大的獅子族群的棲息地。

南非克魯格國家公園

克魯格國家公園是南非最具代表性的公園之一，佔地約500萬英畝。園內不僅有非洲五霸等動物，還有尼羅河鱷魚、河馬和珍稀鳥類。園區提供遊客自駕、入住公共休息營地或私人小屋等多種探索方式。

泰國考索國家公園

考索國家公園位於泰國南部的素叻他尼府，是世界上歷史最悠久、規模最大的常綠雨林之一。公園內生長著200多種植物、數百種鳥類以及眾多爬蟲類和昆蟲。

中國桂林漓江國家公園

桂林漓江國家公園位於中國廣西壯族自治區東北部。漓江綿延100多英里，是國家公園的核心景觀。據 全球國家公園聯盟稱，陽朔和桂林兩市之間的漓江風光甚至被印成了中國20元人民幣的圖案。

公園最具代表性的景點之一是九駿圖，它是自然形成的形狀像駿馬的岩石。公園裡還有蘆笛岩，洞穴裡充滿了各種不同的鐘乳石和石筍。

克羅埃西亞十六湖國家公園

十六湖國家公園是克羅埃西亞歷史最悠久、規模最大的國家公園之一。它於1979年被聯合國教科文組織列為世界遺產，主要被森林植被覆蓋。公園以其廣闊的湖泊系統而聞名，由16個已命名的湖泊和幾個較小的未命名湖泊組成。

公園全年向遊客開放，並提供7條不同的遊覽湖泊系統的路線和4條遠足小徑。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財