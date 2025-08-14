晴時多雲

不是創造力與適應力！亞馬遜CEO：此技能才是AI時代成功最重要關鍵

2025/08/14 12:50

不是創造力與適應力！亞馬遜網路服務執行長賈曼表示，批判性思考能力才是AI時代成功最重要關鍵技能。（路透）不是創造力與適應力！亞馬遜網路服務執行長賈曼表示，批判性思考能力才是AI時代成功最重要關鍵技能。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）時代成功最重要關鍵技能是「批判性思考能力」，亞馬遜網路服務執行長賈曼（Matt Garman）表示，隨著越來越多的AI工具融入職場，雇主將優先考慮擁有創造力和適應性等「軟技能」的員工，然而他給自己即將升上高中的孩子建議，無論你學習什麼專業，都要在大學培養批判性思考能力。

賈曼接受CNBC電視台「Closing Bell」節目採訪時表示，「我認為上大學的一部分就是培養批判性思維」，這與其說是技能的培養，不如說是如何成為1個批判性思考者？從某種程度上來說，我認為這實際上會成為未來最重要的技能。

他補充說，批判性思考技能將成為大多數人在人工智慧時代取得成功的最大關鍵。

賈曼說，「你需要有創造力。你需要擅長批判性思考。你還需要靈活變通」。我認為學習新事物和適應新事物的能力與你學習的任何特定技能一樣重要。

研究表明，在運用批判性思維和創造力來產生新想法並做出細緻判斷方面，人工智慧無法與人類智慧匹敵。

此外，賈曼也強調了當前和未來的另外兩項重要軟技能：適應新技術（包括基於人工智慧的工具和代理商）的能力，以及與同事和客戶進行有效溝通的能力。

研究表明，溝通是人類比人工智慧更具優勢的另1項技能，特別是在我們理解社交暗示、表現出同理心和情緒智商、積極傾聽和提供深刻回饋的能力方面。

「這些技能在今天很重要。我認為它們在未來會同樣重要，甚至更重要。」

根據2024 年 2 月發布的LinkedIn 部落格文章，隨著雇主計劃在工作場所整合越來越多的人工智慧工具，招募人員專門針對具有「適應性」以跟上技術變化的潛在員工。

賈曼補充說，人工智慧工具可以處理各種管理任務，但大多數客戶「仍然希望與人交談」並獲得人類的個人見解和關注。

他說：人際交往技巧在很長一段時間內仍將非常重要。

