匯損攪局 旺矽Q2獲利年減15.8％

半導體探針卡與測試設備廠旺矽（6223）第2季財報出爐，受匯損影響，每股稅後盈餘（EPS）6.67元，季減13.15%、年減15.8%，創近4季獲利新低。（本報資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體探針卡與測試設備廠旺矽（6223）第2季財報出爐，受匯損影響，歸屬母公司業主獲利為6.28億元，每股稅後盈餘（EPS）6.67元，季減13.15%、年減15.8%，創近4季獲利新低，但累計上半年歸屬母公司業主獲利13.52億元，年增44.29%，創同期新高，每股稅後盈餘累計為14.35元。

旺矽第2季合併營收32.92億元，季增16.37%、年增37.57%，創歷史單季新高；毛利率58.29%，營業利益率32.77%，皆呈現季增與年增並創單季新高；上半年營收61.21億元，毛利率57.87%、營業利益率31.36%，也為同期高點。旺矽對今年營收成長保持審慎樂觀，預計全年有機會呈現雙位數以上成長幅度，但獲利不免因匯率波動而會有短期影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法