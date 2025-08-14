晴時多雲

匯損攪局 旺矽Q2獲利年減15.8％

2025/08/14 07:28

半導體探針卡與測試設備廠旺矽（6223）第2季財報出爐，受匯損影響，每股稅後盈餘（EPS）6.67元，季減13.15%、年減15.8%，創近4季獲利新低。（本報資料照）半導體探針卡與測試設備廠旺矽（6223）第2季財報出爐，受匯損影響，每股稅後盈餘（EPS）6.67元，季減13.15%、年減15.8%，創近4季獲利新低。（本報資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體探針卡與測試設備廠旺矽（6223）第2季財報出爐，受匯損影響，歸屬母公司業主獲利為6.28億元，每股稅後盈餘（EPS）6.67元，季減13.15%、年減15.8%，創近4季獲利新低，但累計上半年歸屬母公司業主獲利13.52億元，年增44.29%，創同期新高，每股稅後盈餘累計為14.35元。

旺矽第2季合併營收32.92億元，季增16.37%、年增37.57%，創歷史單季新高；毛利率58.29%，營業利益率32.77%，皆呈現季增與年增並創單季新高；上半年營收61.21億元，毛利率57.87%、營業利益率31.36%，也為同期高點。旺矽對今年營收成長保持審慎樂觀，預計全年有機會呈現雙位數以上成長幅度，但獲利不免因匯率波動而會有短期影響。

