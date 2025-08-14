晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

穎崴Q2獲利創6季最低 上半年挺住創同期新高

2025/08/14 07:34

穎崴上半年獲利創同期新高；圖為董事長王嘉煌。（記者洪友芳攝）穎崴上半年獲利創同期新高；圖為董事長王嘉煌。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試介面廠穎崴（6515）今（13）日召開董事會通過第2季財報，歸屬母公司稅後淨利為2.05億元，每股稅後盈餘為5.76元，較上季的17.21元、去年同期的6.52元下滑，創近6季獲利新低；但累計上半年每股稅後盈餘為22.97元，為歷年同期新高。

穎崴2025年第2季合併營收為新台幣15.22億元，季減33.74%、年增21.18 %；毛利率為49%，較前一季度持平、年增6個百分點；歸屬母公司稅後淨利為2.05億元；每股稅後盈餘為5.76元。

穎崴指出，產品線大多以美元計價，第2季度新台幣強升逾1成，致使營收、毛利、淨利受到侵蝕，但受惠策略朝高毛利產品組合，並嚴控管銷費用，使得毛利率仍維持在49%、營業利益率維持在30%高檔水準。上半年受惠AI、HPC應用需求強勁，跨足新產品效益顯現，帶動毛利率、營業利益率、每股稅後盈餘皆創掛牌以來新高。展望未來，公司將持續關注美國關稅政策及匯率變動等系統性風險，並嚴控管銷費用因應外部影響。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財