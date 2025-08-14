穎崴Q2獲利創6季最低 上半年挺住創同期新高

穎崴上半年獲利創同期新高；圖為董事長王嘉煌。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試介面廠穎崴（6515）今（13）日召開董事會通過第2季財報，歸屬母公司稅後淨利為2.05億元，每股稅後盈餘為5.76元，較上季的17.21元、去年同期的6.52元下滑，創近6季獲利新低；但累計上半年每股稅後盈餘為22.97元，為歷年同期新高。

穎崴2025年第2季合併營收為新台幣15.22億元，季減33.74%、年增21.18 %；毛利率為49%，較前一季度持平、年增6個百分點；歸屬母公司稅後淨利為2.05億元；每股稅後盈餘為5.76元。

穎崴指出，產品線大多以美元計價，第2季度新台幣強升逾1成，致使營收、毛利、淨利受到侵蝕，但受惠策略朝高毛利產品組合，並嚴控管銷費用，使得毛利率仍維持在49%、營業利益率維持在30%高檔水準。上半年受惠AI、HPC應用需求強勁，跨足新產品效益顯現，帶動毛利率、營業利益率、每股稅後盈餘皆創掛牌以來新高。展望未來，公司將持續關注美國關稅政策及匯率變動等系統性風險，並嚴控管銷費用因應外部影響。

