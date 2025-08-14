晴時多雲

國票證副董職場霸凌案 國票金董事會不認同要求重啟調查

2025/08/14 06:24

國票證券本周5召開董事會，副董事長陳冠如因職場霸凌遭提案解任，但國票金董事會要求國票證券重啟調查（業者提供）國票證券本周5召開董事會，副董事長陳冠如因職場霸凌遭提案解任，但國票金董事會要求國票證券重啟調查（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕媒體報導國票證券本周5將召開董事會，提案解任國票證券副董事長陳冠如職務，遭解讀是為經營權之爭，國票證券為此發布新聞稿，說明本次副董事長解任案的起因，是因發生「職場霸凌」，且經調查屬實，因此由獨董提案解任，董事會已將該提案，依法列入本周五的議程討論。

據了解，會發生此一職場霸凌事件，是起於國票金三大股東勢力中的耐斯集團及人旺集團「長年積怨」，雖然國票證券依循勞動部「執行職務遭受不法侵害預防指引」訂定的內部規範，成立由內外部人員組成的調查小組訪談申訴人與被申訴人（副董事長陳冠如），但陳冠如質疑由獨董主導成立的調查小組，其成員的立場偏頗，國票金控董事會也發函，建議國票證券應由審計委員會組成中立的調查小組重啟調查，似乎不認同原調查小組的調查過程與結果。

國票證券13日發布新聞稿，澄清媒體報導將獨董提案解任副董事長一事，描述為經營權爭議前哨戰，或特定股東間的對決，澄清此推測與事實不符。

國票證券更擔心，本周5董事會的重要議程為討論第2季財報，若如媒體描述，包含公股董事在內的部分董事，恐受副董事長解任案影響，決定不出席本周5的董事會導致流會，不但違反公司法205條，更將影響公司財報公告，損害全體股東權益，希望公股董事勿帶頭違法。

