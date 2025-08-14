晴時多雲

台積電帶頭推動 竹科今首辦「營業秘密智慧管理博覽會」

2025/08/14 07:24

由台積電所發起成立的「營業秘密智慧管理同學會」，今（14）日下午將在竹科首度舉行「2025營業秘密智慧管理博覽會」。（資料照）由台積電所發起成立的「營業秘密智慧管理同學會」，今（14）日下午將在竹科首度舉行「2025營業秘密智慧管理博覽會」。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕由台積電所發起成立的「營業秘密智慧管理同學會」，今（14）日下午將在竹科首度舉行「2025營業秘密智慧管理博覽會」，設立涵蓋營業秘密註冊制度、激勵優質營業秘密、綠色營業秘密管理、永續創新文化等議題的展示攤位，台積電、日月光、豪威、光洋科、新應材等廠商也將在論壇分享公司推動營業秘密註冊制度的經驗談，值近期台積電2奈米洩密案爆發之際，高達2百多家廠商報名參加這項博覽會，熱烈程度超過預期。

台積電副法務長謝福源、他同時也是台灣科學園區工業同業公會智慧財產暨法務委員會召集人，他表示，「營業秘密智慧管理同學會」於2023年由台積電發起成立，超過20家廠商參與，為服務公會會員廠商，今年首度舉行「2025年營業秘密智慧管理博覽會」，進行公益分享交流，參展的10家公司將現身說法分享營業秘密管理嶄新的價值定位，建立營業秘密註冊制度及推動智慧管理的經驗與心得。他也會分享台電電2024年首創的「營業秘密永續智慧管理中心」的一些具體做法。

台灣科學園區工業同業公會表示，「2025 營業秘密智慧管理博覽會」涵蓋營業秘密註冊制度、激勵優質營業秘密、綠色營業秘密管理、永續創新文化等議題的展示攤位，各有不同參展廠商，例如營業秘密註冊制度參展廠商有台積電、 日月光、豪威、新應材、富采控股、關東鑫林、鈺祥等；分享論壇廠商包括台積電、日月光、豪威、光洋科、新應材、關東鑫林、圓剛、鈺祥共8家。

