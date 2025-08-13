晴時多雲

自由電子報
輝達H20銷中國「美抽成15％」 貝森特曝是川普的點子：用來還國債

2025/08/13 23:34

輝達H20晶片銷售中國將被美政府抽成15％。（路透資料照）輝達H20晶片銷售中國將被美政府抽成15％。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國財政部長貝森特13日接受彭博訪問說，川普政府會將輝達與超微向中國出售人工智慧（AI）晶片獲取的15％抽成，用作償還美國債務。

輝達與超微將就其在中國的AI GPU銷售，向美國政府繳納15％費用，而輝達的H20是該公司唯一受制此新要求的產品。貝森特指出，抽成想法是總統川普的點子，而且可能逐漸擴大到其他產業。

在訪談中，貝森特被問及輝達的中國晶片協議由來說，川普是幕後推手，他補充，「總統是我認識的人中最心胸廣闊的人之一」。貝森特認為該協議將對輝達有利，使輝達「能擴展至中國，並使輝達晶片成為中國技術的前導，而美國的納稅人可分得一杯羹」。

他補充，他對該協議是否適用於其他產業持開放態度，但目前僅限於輝達與超微。

至於美國政府此舉是否無視國安疑慮，或對國安疑慮制定價碼的問題，貝森特堅稱，不存在安全疑慮，因為輝達H20 GPU不是最先進晶片。

他說，「此處沒有國安疑慮，我們不會出售任何先進晶片，至於H20，我不知道你是否會說它們在晶片層級中屬4、5、6下層等級；我們不想要的是，華為更多的參與數位一帶一路」。

在輝達獲得H20出口許可後，中國政府憂心該款晶片存在後門與追蹤系統，因此建議中國企業不要依賴輝達晶片。貝森特認為此疑慮顯示中國對「輝達晶片成為中國標準」感到憂心。

他認同中國正竊取美國技術的評估，「輝達是很好的產品，中國許多技術在搭便車，我使用搭便車這個詞來表達取得我國技術的用語」。

