美財長貝森特籲Fed啟動降息週期 利率應低至少6碼

美國財政部長貝森特呼籲啟動降息週期。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，美國財政部長貝森特發出他迄今最明確、要求聯準會執行降息週期的呼籲。他說，聯準會的基準利率應該較目前4.25%至4.5%區間低至少1.5個百分點（6碼）。

他13日在彭博電視訪談中說，「我認為我們可能會進行一連串降息，首先是9月調降0.5個百分點（2碼）；如果你觀察任何模型，都顯示我們或許應該調降1.5、1.75個百分點（7碼）」。

請繼續往下閱讀...

聯準會決策者在7月底上一次的政策會議上，維持基準利率於4.25%至4.5%目標區間。貝森特強調，如果官員能知道會議2天後公佈的勞動市場修正數據，他們或許會降息，而且也許6月就降息。

他說，「我臆測我們原本可以在6月與7月降息」。他補充，勞工部統計局8月1日公佈，5月與6月新增非農就業人口大幅縮減25.8萬人。

美國財政部長通常避免對聯準會的利率決策做出具體呼籲，貝森特數月來皆表示，他只會討論聯準會過去的政策決定，而不是未來的決定。美國總統川普則一再批評聯準會主席鮑爾今年以來沒有降息。

至於聯準會新任主席人選，貝森特說，目前有10至11名候選人在考慮中，鮑爾任期將在明年5月屆滿。他沒有透露具體候選人，僅表示候選名單中包括現任聯準會官員與民間人士。

貝森特也說，填補聯準會理事會現有空缺的米蘭（Stephen Miran）預料明年1月任期結束後，不會留任聯準會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法